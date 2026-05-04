快訊

彰化BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

MLB／李灝宇關鍵安打攻下打點 帶動4分攻勢成為老虎贏球功臣

65歲影后實踐「奇特走路法」維持體態 減膝痛、增肌力還能活絡大腦

聽新聞
0:00 / 0:00

跌破紀錄！勞動基金3月虧損3,786億元 勞退分紅縮水至2.2萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動基金此次單月虧損3,786億元，刷新單月負收益最高紀錄。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
勞動基金此次單月虧損3,786億元，刷新單月負收益最高紀錄。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

勞動部勞動基金運用局4日公布，截至3月底，整體勞動基金規模為8兆1,874億元，前三月份收益數為4,344億元，收益率為5.76％，3月單月虧損3,786億元。投資虧損原因，全球金融市場主要受美伊衝突影響，3月全球股市震盪走弱，台股3月也失守4萬點大關。

此次單月虧損3,786億元，刷新單月負收益最高紀錄，並且金額超越2022年全年虧損3,529億元的歷史低點。此外，新制勞退基金收益數也減少到2,881.9億元，若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶1,310萬戶計算，平均每位勞工可分紅21,999元。

據統計，此次新制勞退基金規模為5兆4,324億元，收益率5.47％；舊制勞退基金規模為1兆1,019億元，收益率9.83％；勞保基金規模為1兆4,047億元，收益率4.74％；就保基金規模為1,860億元，收益率1.36％。

勞職保基金規模為384億元，收益率0.50％；積欠工資墊償基金規模為241億元，收益率為4.27％。受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為7,338億元，收益率為4.65％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為286億元，收益率為5.60％。

勞動部勞動基金運用局說明，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

2月下旬以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近十年多（2016年至2026年3月）平均收益率分別為9.13％及9.36％，近五年多(2021年至2026年3月)平均收益率分別為11.11％及11.09％，投資績效穩健。

回顧3月市場表現，全球金融市場主要受美伊衝突影響，波動顯著提高，而隨著區域衝突在月內持續升級，能源供應疑慮加劇，帶動國際油價走升，進一步加深市場對通膨上揚的預期，使得投資人對主要央行降息時點的預測轉趨保守。

與此同時，美國聯準會（Fed）聲明亦提到中東局勢發展對美國經濟影響的不確定性，引發市場擔憂，受此影響，3月全球主要股市呈現震盪走弱、債市同步修正之態勢，雖市場起伏劇烈，影響短期基金收益率，勞動基金仍維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

展望未來，國際貨幣基金（IMF）於4月14日發布世界經濟展望報告，將2026年全球經濟成長率預測下修0.2個百分點至3.1％，明年則為3.2％，主因為美伊戰爭推動油價飆高，IMF同時亦示警，若地緣衝突惡化且原油價位持續在每桶100美元上方，全球經濟可能瀕臨衰退。

國內方面，國家發展委員會4月1日發布報告顯示，雖AI與半導體供應鏈相關需求持續強勁，然部分傳統產業因中東地緣衝突引發塑化相關產品報價大幅波動，進而面臨成本上升與缺料壓力，致3月台灣製造業經理人指數下滑3.1個百分點至55.4％。

勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

勞動基金

延伸閱讀

14金控Q1投資成績單⋯海外失血、國內獨撐 帳上收益僅66億元

金控首季投資大翻車！海外慘虧逾4000億寫史上第二慘 剩台股獨撐

基金特蒐／台股基金 大賺趨勢財

台股衝上4萬點...半個月5千點太兇？專家看好00400A：健康輪漲、主動式ETF吃大波段

相關新聞

跌破紀錄！勞動基金3月虧損3,786億元 勞退分紅縮水至2.2萬元

勞動部勞動基金運用局4日公布，截至3月底，整體勞動基金規模為8兆1,874億元，前三月份收益數為4,344億元，收益率為5.76％，3月單月虧損3,786億元。投資虧損原因，全球金融市場主要受美伊衝突

勞動基金3月大虧3786億元、寫單月虧損紀錄 新制勞退分紅縮水至2.2萬元

勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，今年截至3月底，整體勞動基金規模為8兆1874億元，收益數為4344.5億元，收益率為5.76％，若和前2月收益數8130.9億元相比，3月單月收益數就大減3

無薪假增至3,632人 製造業占九成、個案數增加

勞動部4日公布最新一期減班休息（無薪假）為264家、3,632人。上期4月16日為245家、3,442人，此次增加19家、190人。製造業為203家、3,307人，較上期增加14家、175人。受美國關

補貼不能重複領！想轉購屋補助 得先停租補再申請

住宅補貼制度修正後，民眾在申請與補貼轉換時須特別留意「時間點」。內政部表示，此次修正將過去容易產生爭議的實務情境明確化，尤其是租金補貼與購屋補貼之間的銜接。

住宅補貼修正重點一次看 家庭持有、返還機制同步上路

住宅補貼制度將更明確。內政部預告修正兩項住宅補貼相關辦法，針對過去地方政府在審查時最常遇到的「住宅持有認定」與「補貼銜接時間」問題進行調整。官員表示，此次修正並未改變政策方向，而是因應實務執行需求，將

呂桔誠訪問美國威斯康辛大學麥迪遜分校 深化台美合作

中華民國國際經濟合作協會呂桔誠理事長與駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰聯袂於2026年4月29日至30日訪問美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin – Madi

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。