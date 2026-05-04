跌破紀錄！勞動基金3月虧損3,786億元 勞退分紅縮水至2.2萬元

勞動部勞動基金運用局4日公布，截至3月底，整體勞動基金規模為8兆1,874億元，前三月份收益數為4,344億元，收益率為5.76％，3月單月虧損3,786億元。投資虧損原因，全球金融市場主要受美伊衝突影響，3月全球股市震盪走弱，台股3月也失守4萬點大關。

此次單月虧損3,786億元，刷新單月負收益最高紀錄，並且金額超越2022年全年虧損3,529億元的歷史低點。此外，新制勞退基金收益數也減少到2,881.9億元，若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶1,310萬戶計算，平均每位勞工可分紅21,999元。

據統計，此次新制勞退基金規模為5兆4,324億元，收益率5.47％；舊制勞退基金規模為1兆1,019億元，收益率9.83％；勞保基金規模為1兆4,047億元，收益率4.74％；就保基金規模為1,860億元，收益率1.36％。

勞職保基金規模為384億元，收益率0.50％；積欠工資墊償基金規模為241億元，收益率為4.27％。受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為7,338億元，收益率為4.65％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為286億元，收益率為5.60％。

勞動部勞動基金運用局說明，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

2月下旬以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近十年多（2016年至2026年3月）平均收益率分別為9.13％及9.36％，近五年多(2021年至2026年3月)平均收益率分別為11.11％及11.09％，投資績效穩健。

回顧3月市場表現，全球金融市場主要受美伊衝突影響，波動顯著提高，而隨著區域衝突在月內持續升級，能源供應疑慮加劇，帶動國際油價走升，進一步加深市場對通膨上揚的預期，使得投資人對主要央行降息時點的預測轉趨保守。

與此同時，美國聯準會（Fed）聲明亦提到中東局勢發展對美國經濟影響的不確定性，引發市場擔憂，受此影響，3月全球主要股市呈現震盪走弱、債市同步修正之態勢，雖市場起伏劇烈，影響短期基金收益率，勞動基金仍維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

展望未來，國際貨幣基金（IMF）於4月14日發布世界經濟展望報告，將2026年全球經濟成長率預測下修0.2個百分點至3.1％，明年則為3.2％，主因為美伊戰爭推動油價飆高，IMF同時亦示警，若地緣衝突惡化且原油價位持續在每桶100美元上方，全球經濟可能瀕臨衰退。

國內方面，國家發展委員會4月1日發布報告顯示，雖AI與半導體供應鏈相關需求持續強勁，然部分傳統產業因中東地緣衝突引發塑化相關產品報價大幅波動，進而面臨成本上升與缺料壓力，致3月台灣製造業經理人指數下滑3.1個百分點至55.4％。

勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。