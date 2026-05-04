呂桔誠訪問美國威斯康辛大學麥迪遜分校 深化台美合作

中華民國國際經濟合作協會呂桔誠理事長與駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰聯袂於2026年4月29日至30日訪問美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin – Madison），並應邀發表專題演說，與當地學界、產業界及師生深入交流，進一步強化台美在關鍵科技、投資與人才培育合作。

呂桔誠此行拜會校長Jennifer Mnookin，雙方在科研合作、人才培育交換意見，雙方就深化經濟及科技夥伴關係達成高度共識。

呂桔誠受商學院院長Vallabh Sambamurthy之邀，以「關鍵時刻下的關鍵島嶼之關鍵科技」(The Critical Technology of the Critical Island at the Critical Moment)為題發表演說，針對全球供應鏈重組趨勢下，台灣在半導體及高科技產業的關鍵地位，以及在人工智慧（AI）時代下的關鍵角色，並就台美雙方在創新科技與產業合作的發展契機，提出前瞻觀察，吸引校內外人士踴躍參與。

該校國際長Frances Vavrus設宴歡迎呂理事長一行、並安排拜會該校產學合作辦公室（Office of Business Engagement）及威斯康辛大學校友研究基金會（Wisconsin Alumni Research Foundation, WARF），就產學合作模式交換意見，隨後與Wisconsin CHIPS（該校半導體與技術發展中心）交流，探討美國推動半導體產業發展政策及區域合作機會。

呂桔誠並與威斯康辛大學金融研究學院（Graduate School of Banking）院長及學生代表座談，針對金融發展、產業趨勢及青年人才專業培育等議題進行深入對話。

國經協會表示，本次訪問彰顯台灣在全球關鍵科技供應鏈中的重要角色，也凸顯台美之間在科技創新、產學合作及人才培育領域的高度互補性。本會未來將持續推動與美國重要學研機構及產業界的合作，為台灣企業拓展國際布局創造更多契機。