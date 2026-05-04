「賭徒心態歷來最盛」巴菲特：市場價格太高

被譽為「股神」的波克夏公司董事長巴菲特，在今年的股東會不再是講台上的主角，而是坐在台下第一排，並發言盛讚新任執行長亞伯與蘋果執行長庫克。他在場邊受訪表示，目前的投資環境不理想，市場價格太高，他也認為目前金融市場的賭徒心態為歷來最盛。

巴菲特今年元旦卸任執行長後，二日登場的波克夏股東會首度由亞伯首度擔綱主角，並先以向巴菲特致敬的影片開場，接著高掛巴菲特球衣，背後是「六十」，象徵巴菲特執掌波克夏六十年後退休。

巴菲特在場邊接受美媒ＣＮＢＣ專訪。他坦承，對當前投資環境感到不悅，波克夏會躊躇部署資本的部分原因在於，市場價格居高不下。

他再度把金融市場比喻成一座附有賭場的教堂，「去教堂的人會比去賭場的人多，但現在賭場已變得非常有吸引力」，特別指稱「當日到期選擇權」（one-day options）「既不是在投資，也不是在投機，完全只是在賭博」。

他說，這類交易「數量多到讓人難以置信」，「現在的賭徒心態是歷來最盛」，「但這不代表投資很糟糕，而是代表現在很多東西的價格看起來都蠢到離譜」。