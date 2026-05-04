聽新聞
0:00 / 0:00

台股狂飆降槓桿 多家券商升息、停借同步啟動

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台股交易熱度升溫，在金管會關切下，國內多家券商採取暫停「不限用途貸款」新申請、上調利率等做法，控管投資人槓桿操作。本報資料照片
台股交易熱度升溫，在金管會關切下，國內多家券商採取暫停「不限用途貸款」新申請、上調利率等做法，控管投資人槓桿操作。本報資料照片

台股今年以來一路狂飆，市場槓桿風氣盛行。據悉，金管會上周針對股票質押借貸與違約交割風險示警各券商，幾家大型券商同步出現收縮動作，包括統一證、華南永昌證暫停「不限用途貸款」新申請，永豐證等多家券商調升利率、限縮額度甚至不再續借，「升息＋停借」同步出現。

台股大盤上周五收在三萬八九二六點，今年以來指數大漲近一萬點，上市櫃合計平均日成交量約一兆元。隨著台股指數與成交量同步攀高，投資人透過股票或ＥＴＦ（指數股票型基金）質押借款進場的情況快速升溫，市場槓桿明顯擴大，甚至有不少投資人利用台積電或ＥＴＦ進行質押，來回操作下，等於一套資金翻出兩到三倍的額度。券商高層透露，金管會上周陸續與券商溝通，提醒注意融通業務風險，並關注資金使用與投資人槓桿情形。

「關鍵就在違約交割層出不窮」，金融圈人士指出，近期市場違約交割案件增加，很明顯與投資人資金調度失衡及槓桿操作擴大有關，當行情波動加劇時，風險更容易浮現。因此金管會即便表示融通總額並未超過百分之四百，「且還有很大距離」，但實際上已經責成券商自我控管。

金管會證期局統計到上周二，卅四家券商辦理融通業務，整體市場平均為百分之一五九，且沒有券商接近百分之四百的上限。

根據各券商的反應，針對「不限用途貸款」，除了暫停借貸外，還有就是調高利率，降低投資人套利的空間，原本市場常見百分之二點五左右的低利資金，基本上這波之後已經不復見。

富邦投顧總經理陳永俊表示，根據巴菲特指數跟年線乖離率來看，台股短線明顯過熱，「至少會有一成的回檔空間，而且可能就在這幾周」。市場人士解讀，如果金管會不在此時「踩煞車」，台股一旦回檔，將對投資人帶來重大損失。

台股指數 金管會 股票

延伸閱讀

券商是不是看到什麼了？質押也不給「借新換舊」…網怕爆：準備多殺多

元大證金賣1800張廣達（2382）套現逾5億！網喊老AI不香了：肉鬆再不賣要過期

借錢炒股穩死？億元肥羊靠「質押」多賺6千萬：金融海嘯、網路泡沫都還不足以觸發斷頭

台股高檔爆收傘警訊？華南證券質押新制曝光網嚇：「買借死」OVER

相關新聞

重啟核電？傳5月洽原廠買燃料棒 經濟部：須取得運轉執照才能填裝

聯合報報導，政府推動核二、核三重啟計畫，知情人士表示，核三反應爐原廠西屋將於本月來台並進行自我全安檢查，傳出屆時也將洽談購買燃料棒下單事宜，若進展順利可望在2028年大選前到貨。對此，經濟部3日表示，

龍科3期擴建復活 傳台積電埃米級製程進駐

懸宕兩年半的竹科龍潭園區擴建計畫（龍科三期）「大復活」，原本反對開發的當地居民態度轉變，竹科管理局長胡世民證實，已於日前完成召開龍科三期開發案公聽會，預計擴建土地為一○四公頃。業界傳出，該筆土地將作為

台股狂飆降槓桿 多家券商升息、停借同步啟動

台股今年以來一路狂飆，市場槓桿風氣盛行。據悉，金管會上周針對股票質押借貸與違約交割風險示警各券商，幾家大型券商同步出現收縮動作，包括統一證、華南永昌證暫停「不限用途貸款」新申請，永豐證等多家券商調升利

「賭徒心態歷來最盛」巴菲特：市場價格太高

被譽為「股神」的波克夏公司董事長巴菲特，在今年的股東會不再是講台上的主角，而是坐在台下第一排，並發言盛讚新任執行長亞伯與蘋果執行長庫克。他在場邊受訪表示，目前的投資環境不理想，市場價格太高，他也認為目

國會擬修空污法鎖定發電機組 台電：倉促修法影響國家發展及安全

傳部分立委擬修《空氣污染防制法》並鎖定發電機組，台電3日表示，依該修法內容，未來地方政府審查延宕或限制特定燃料使用，都可能使發電機組被迫停機，對全台供電穩定造成嚴重威脅。台電懇請國會務必審慎評估相關條

經濟部：核三須獲得運轉許可 才能裝填核燃料

外傳核三廠準備洽購核燃料棒事宜，經濟部今天表示，核三正在辦理自主安檢，後續仍須經核安會審查通過，始可換發運轉執照，也唯有獲得運轉許可，才能裝填核燃料。特別是針對運轉逾40年的機組，必須進行完整檢測與評

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。