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國會擬修空污法鎖定發電機組 台電：倉促修法影響國家發展及安全

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為大潭電廠發電機組的煙囪。圖／聯合報系資料庫
圖為大潭電廠發電機組的煙囪。圖／聯合報系資料庫

傳部分立委擬修《空氣污染防制法》並鎖定發電機組，台電3日表示，依該修法內容，未來地方政府審查延宕或限制特定燃料使用，都可能使發電機組被迫停機，對全台供電穩定造成嚴重威脅。台電懇請國會務必審慎評估相關條文對國家穩定供電的衝擊，確保民生經濟與國家安全。

台電指出，根據目前的修正案，未來發電機組許可證申請展延時，若地方政府審查延宕，許可證尚未獲同意展延期間，將無法保有「依原證操作」的法律緩衝保障，機組將被迫停機。

此外，部分條文擴大地方政府管制權，授權地方可要求直接加嚴排放標準或減少燃料使用量，甚至「禁用特定燃料」發電。這表示單一地方政府的行政作為，即可限制攸關全國用電的重要電廠，影響範圍將超越單一縣市，對民生用電及產業發展構成巨大威脅。

台電強調，用電需求雖逐年增長，但發電空污排放持續在下降，電廠排放對空氣品質之PM2.5的影響已降至2.3%達歷史新低。台電呼籲，部分有心言論不應誤導全民，將電廠排放視為影響空氣品質的唯一原因。而倉促進行的修法，不但無法改善空品，還將影響國家發展及安全，絕非全民之福。

台電長期投入環保調度、設備性能提升、以氣代煤等多元措施改善空污。近10年燃煤電廠空污排放量已大減77%。台中電廠部分，台電已投入441億元升級空污防制設備，空污排放減幅達80%；興達電廠燃煤機組已全數轉為備用，並斥資125億元翻新既有燃氣機組氮氧化物排放降低逾5成，整體空污減量達92%。

台電重申，即便在現行法令下，台電亦始終以最嚴謹態度致力減少空污排放，成效有目共睹。面對本次修法，台電強調供電穩定是產業經濟及國家安全的根本，亦是台電的首要責任。台電尊重國會修法職權並虛心接受各方建言，但仍懇請國會於審查本案時，審慎衡量對電力穩定供應的潛在衝擊。

台電 國會

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