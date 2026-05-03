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經濟部：核三須獲得運轉許可 才能裝填核燃料
外傳核三廠準備洽購核燃料棒事宜，經濟部今天表示，核三正在辦理自主安檢，後續仍須經核安會審查通過，始可換發運轉執照，也唯有獲得運轉許可，才能裝填核燃料。特別是針對運轉逾40年的機組，必須進行完整檢測與評估。
經濟部指出，核三再運轉各項工作，包含法規審查、安全提升、燃料採購等，相關的流程和時程，都必須依照自主安檢進度和國際核電廠經驗進行，皆應交由專業判斷，無須過多政治連結。政府的一貫立場是，核電廠能否再運轉仍須在「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」等三個原則下審慎進行相關作業。
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