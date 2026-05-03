經濟部：核三須獲得運轉許可 才能裝填核燃料

台股4月上演一場驚心動魄的多頭盛宴，加權指數在月初延續3月底的整理態勢後，逐步擺脫盤整格局，沿著上升軌道一路挺進，兩度盤中問鼎4萬點大關，但4月最後一個交易日卻是長黑失守3萬9千點整數。4萬點僅盤中閃

2026-05-03 10:00