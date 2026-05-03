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重啟核電？傳5月洽原廠買燃料棒 經濟部：須取得運轉執照才能填裝

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

聯合報報導，政府推動核二、核三重啟計畫，知情人士表示，核三反應爐原廠西屋將於本月來台並進行自我全安檢查，傳出屆時也將洽談購買燃料棒下單事宜，若進展順利可望在2028年大選前到貨。對此，經濟部3日表示，核三廠正辦理自主安檢，後續仍須經核安會審查通過，始可換發運轉執照，才能裝填核燃料。

經濟部表示，核三廠正辦理自主安檢，後續仍須經核安會審查通過，始可換發運轉執照，也唯有獲得運轉許可，才能裝填核燃料。特別是針對運轉逾40年的機組，必須進行完整檢測與評估。

經濟部表示，再運轉各項工作，包含法規審查、安全提升、燃料採購等，相關的流程和時程，都必須依照自主安檢進度和國際核電廠經驗進行，皆應交由專業判斷，無須過多政治連結。

經濟部強調，政府的一貫立場是，核電廠能否再運轉仍須在「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」等三個原則下審慎進行相關作業。

聯合報 機組 經濟部

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