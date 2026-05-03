找工作穩又有感 北市企業徵才千餘職缺等你翻轉人生

臺北市就業服務處攜手25家知名企業，將於5月5日至5月8日於各就業服務站熱鬧展開現場徵才活動，共釋出1,062個多元職缺，為求職市場注入滿滿活力。無論是待業中的轉職者、尋找彈性工時的打工族，或希望再度投入職場的銀髮族與二度就業者，都能找到適合自己的舞台。

本週徵才以門市零售產業為主力，包括新光三越百貨、全家便利商店、全聯實業、三商家購（美廉社）等連鎖品牌全面招募。這些企業提供彈性排班、就近工作地點，以及完善的教育訓練與升遷制度，職缺橫跨門市服務、儲備幹部、設計企劃、技術維修等領域，為不同背景的求職者打造多元職涯入口。

其中，新光三越百貨以穩健制度與優渥福利備受矚目。正職員工享有年終獎金、年度紅利與三節禮金，更有生日禮金、自選福利點數及各式補助制度，從生活到家庭全面照顧。同時，公司提供完整教育訓練與清晰升遷管道，讓員工在服務現場也能累積專業、穩定成長。對於學生族群與彈性工作需求者，工讀與實習制度亦提供餐卡補助與員購優惠，兼顧收入與生活品質。

在創意與溫度兼具的職場環境方面，愛必食（ABC Cooking Studio）則展現不同魅力。這間結合料理與教學的廚藝教室，將工作變成一場生活風格的實踐。其特色不僅在於每季評核調薪、業績與教學獎金制度，更提供完整培訓、專屬導師制度與海外表揚機會，讓員工在專業與自我成長上同步前進。此外，從生日假、員工旅遊到健康檢查與家人保險，打造出兼顧身心靈的溫暖職場文化，吸引對生活品質有追求的求職朋友加入。

本週徵才活動亦釋出多項高薪機會，展現企業搶才誠意。新瑞宅配提供月薪50K以上宅配司機職缺，國立通運大巴駕駛最高可達70K，鼎王國際餐飲內外場(晚班)職缺亦上看50K，為有技術與熱忱的人才提供具競爭力的待遇。

參與企業橫跨運輸、餐飲、休閒娛樂與醫療長照領域，包括微笑單車（YouBike）、麥當勞、孩享趣、錢櫃以及多家醫療與照護機構，顯示產業對人才的高度需求與多元發展機會。

本週參與徵才廠商共計25家，涵括微笑單車（YouBike）、新瑞宅配、國立通運、統健實業(聖德科斯生機食品)、新加坡商傲勝全球（OSIM）、新光三越百貨、華資粧業(資生堂)、三商家購(美廉社)、良品嚴選(洪瑞珍三明治)、全聯實業北區營運中心(大全聯內湖店)、全聯實業、全家便利商店、和德昌(麥當勞)、鼎王國際餐飲、三商餐飲、錢櫃、愛必食、孩享趣及市立聯合醫院、松泰、中華民國紅十字會台灣省分會、采鋐照護伴隨、優活、潤田、佳醫7家醫療長照機構。