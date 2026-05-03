水利署：極端洪流釀馬太鞍溪災情 與開口堤設計無關

有媒體報導樺加沙颱風期間，馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，致花蓮光復鄉受災並質疑下游開口堤設計。經濟部水利署今天澄清，此案主因為極端洪流超標，與開口堤設計無關。

水利署透過新聞稿表示，開口堤是治水常見設計方式，為日本、台灣常用，台灣中央管河川共設計65處開口堤，主要功能在減輕下游水患，平時使排水得順利匯入河川。

水利署說明，馬太鞍溪光復堤防依100年重現期距的保護標準施設，右岸並保留設置開口堤，該處開口堤並非破損缺口，而是符合治理計畫的防洪構造，高程設計均符合百年一遇洪水位的保護標準。其開口堤高程與堤防治理計畫水位相當，並非堤防缺口。

水利署指出，依據災前林保署114年9月8日「農業部馬太鞍溪堰塞湖專案小組」工作會議分工，水利署第九河分署已依分工內容於9月21日前完成緊急疏濬、光復堤防體方培厚、堤防加高、光復堤防開口堤封堵至計畫堤頂高。

水利署表示，依據第三方公正單位「中華民國水利技師公會全國聯合會」鑑定報告堰塞湖溢堤流量高達8860CMS（每秒立方公尺），超過保護標準2040CMS（每秒立方公尺），且其溢流非如一般單純洪流，而是挾帶巨量土砂、巨大塊石及漂流物，形成高能量、高流量、高流速及含大量岩塊土砂混合的超級洪流，致馬太鞍溪橋瞬間遭損毀，並造成附近左、右岸堤防全面溢流及損毀的複合性災害，非馬太鞍溪堤防、其他任何人工設施或防災、減災措施所能防範。

水利署表示，堰塞湖溢流致災後，除堤防破損外，平均河床淤積約3至5公尺，淤積超過1000萬方，水利署當日立即成立前進指揮所，完成緊急搶險及疏濬等災後處理對策；水利署已全力動員所屬14個分署投入大量人力及機具，全力支援救災，並致力辦理復建工程、堤防加強加高、緊急疏濬等工作，避免二次災害發生。

水利署強調，對於家屬依法律程序提出國賠，水利署雖表示尊重，但此案災害主因為極端自然條件所致，與開口堤設計無關，盼社會各界應基於正確資訊，勿再傳遞錯誤訊息。