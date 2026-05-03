數產署防堵網路販售違法商品 跨部會盤點2類限制清單

為強化電商平台對違法商品的管理，數發部數產署表示，今年初邀集內政部、衛福部等21個相關單位，盤點網路上禁止販售、未經許可不得販售等2大類商品清單，規模為歷年最大，並要求蝦皮、Yahoo拍賣等C2C（消費者對消費者）平台落實巡查，防止違規商品在網上交易。

數發部於民國113年底建立「網路平台刊登或販售違法商品下架處理聯防平台」，定期邀集相關部會、電商公協會代表、電商平台及納管的網路廣告平台業者召開會議。數產署平台經濟組長施偉仁表示，至今已舉行7次聯防會議，累積處理逾50項提案，包括協助各部會與業者建立即時通報管道，下架依托咪酯、穿雲箭、電子菸等違禁品。

去年底台北市發生隨機殺人案，警方清查發現，凶嫌張文犯案所用裝備、工具多透過購物平台網購取得。對此，數產署今年初再邀集相關部會，召開電商平台違禁或高風險商品管理研商會議，參與規模為歷年最大。

施偉仁指出，這次共有內政部、勞動部、文化部、交通部、環境部、衛福部、財政部、法務部、農業部、運動部、經濟部、金管會、國家通訊傳播委員會（NCC）等21個相關單位參與，共同確認禁止販售及未經許可不得販售等2大類商品清單。

在電商方面，數產署平台經濟組平台應用科長楊銘澤補充，以C2C（消費者對消費者）為主，民眾賣家較不熟悉法規，因此聚焦蝦皮、露天、Yahoo及旋轉拍賣等4大C2C電商平台，強化違規商品管理。

施偉仁說明，已建立電商平台商品管理機制，分為禁止販售、未經許可不得販售等類型，禁止販售為依法令規定不得製造、輸入或販售的商品，如菸品、管制藥品、仿冒品、汽車牌照、毒品、槍砲、子彈、炸藥及刀械等；未經許可不得販售則為須經主管機關核准才能販售的商品，如電信管制射頻器材、核准藥品、醫療器材及肥料等。

此外，施偉仁表示，若法規尚未限制但具有疑慮的商品，將列為高風險項目，提醒電商平台業者評估販售風險並建議依平台規則預防性下架。

楊銘澤指出，數發部彙整各部會提供的違禁品清單及關鍵字後，請電商平台業者納入日常巡查，如有突發事件，數發部會以人工智慧（AI）技術加速掃描與偵測，進行專案協助，如今年初嬰幼兒海苔重金屬鎘超標事件。

數產署表示，除了每季召開聯防平台聯繫會議，目前也正在開發違禁品關鍵字通報平台，由主管機關提供基礎關鍵字，經平台運算拆解與同義字擴增後，結合商品圖文多模態檢測技術，提供電商平台關鍵字清單，請業者配合屏蔽、停權或預防性下架等處置，以強化網路交易環境的安全管理。