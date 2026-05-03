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建立關務合作機制 我國與史瓦帝尼王國簽署關務互助協定

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部3日表示，「中華民國（臺灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定」（以下簡稱臺史關務互助協定）在我國賴總統及史國國王恩史瓦帝三世見證下，由我國外交部部長林佳龍與史國外交暨國際合作部部長Pholile Shakantu完成簽署，並於同日起生效，深化我國與史國邦誼，建立雙方關務制度化合作基礎，落實貿易安全與通關便捷。

財政部說明，我國與史國107年簽署經濟合作協定（ECA），承諾致力發展關務合作機制，依此基礎，財政部積極推動與史國洽簽關務互助協定。經由雙方財政部及外交部溝通協調，終就該協定合作內容達成共識。該協定共12條，簽署生效後透過雙方關務主管機關分享資訊及執法經驗，有效打擊詐欺及違反關務法規行為，維護合法貿易，提升貨物通關效率。

財政部指出，我國目前已與美國、加拿大、澳洲、日本、菲律賓及瓜地馬拉等重要貿易夥伴及友邦簽訂關務互助協定（議/備忘錄）。未來將持續與其他經貿往來密切國家及友邦推動關務合作，建構綿密的海關互助網絡，在保障邊境安全同時，也為我國商貿業者營造更安全、便捷之國際貿易環境。

賴總統 林佳龍 中華民國

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