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聯準會決策罕見分裂 AI 將成降息關鍵推手

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

儘管美國聯準會（Fed）4月會議決議維持利率不變，但市場對於2026年利率走勢的判讀卻更加霧裡看花。除通膨風險讓聯準會政策難以快速轉向，決策官員對未來政策鋪陳也出現明顯分歧。對此，「鉅亨買基金」認為，雖然短線政策偏向鷹派的可能性較高，但隨著AI帶動的效率提升逐步反映於成本端，聯準會仍保有至少一碼降息空間。從能源自主性及AI領先優勢的考量，建議資產配置仍以美國為布局核心。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，這次會議表面上維持利率不變，但投票結果卻透露罕見訊號：8位委員支持維持利率並保留彈性，1位主張立即降息，另有3位雖同意不變但反對偏寬鬆措辭，形成近34年來少見的「三方分裂」，這不僅代表對降息時點看法分歧，更顯示聯準會內部對「是否應提前釋出寬鬆訊號」缺乏共識。

張榮仁指出，這樣的分裂格局，將使即將接任的聯準會主席華許，在政策初期更可能採取偏鷹立場，以強化市場對央行獨立性的信任。他強調：「當政策共識不足時，新任主席通常不會選擇冒進，而是先建立可信度。」因此，即便市場期待降息，短期內政策語調仍可能維持保守，避免過早釋放寬鬆訊號引發市場誤判。

不過，張榮仁認為，若僅從短期鷹派角度解讀政策仍不完整，關鍵在於如何同時理解「短期通膨壓力」與「中長期降通膨趨勢」。短期來看，能源價格、中東局勢及供應鏈變動，仍可能推升通膨；但中長期而言，AI所帶動的自動化與生產效率提升，正逐步改變成本結構，形成抑制通膨的重要力量。

張榮仁指出，在企業加速導入AI的趨勢下，生產力提升速度可能超出市場預期，進而壓低單位成本並減緩服務價格上行壓力。「AI不是題材，而是正在改變通膨結構的核心變數。」這也意味著，聯準會未來仍保有政策調整空間，今年至少仍有降息一碼的可能性。

「鉅亨買基金」認為，當前利率政策雖偏向短線鷹派，但降息空間並未消失。在資產配置上，建議投資人仍以美國市場為核心。一方面，美國能源自主性較高，油價波動影響相對可控；另一方面，在AI投資與應用層面具備領先優勢，更有機會同時受惠於生產力提升與通膨趨緩的雙重紅利。在利率前景未明之際，掌握長期結構趨勢，將是穿越不確定環境的關鍵。

美國 基金 Fed

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