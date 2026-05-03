中東情勢僵持 中油油價連5凍

國內油價連五周凍漲，中油宣布，本周油價維持不調整。中油統計，二月廿八日至五月三日，中油穩定油價機制吸收一百卅二億元。國內九二無鉛汽油維持每公升卅二點四元、九五無鉛汽油每公升卅三點九元、九八無鉛汽油每公升卅五點九元、超級柴油每公升卅一元。

中油指出，中東情勢持續僵持，國際油價又上漲，考量亞鄰國家油價補貼金額還是很高，為照顧國內民生與平穩物價，五月四日至五月十日中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收四點三元及六點一元，吸收幅度較上周明顯擴大。

國內油價連五周凍漲，行政院決定補貼計程車買汽油，五月廿日起針對九萬輛登記有案的計程車補貼油錢，每公升折讓五元，每車最高補貼六千元。

美伊戰爭雖然情勢反覆，但荷莫茲海峽仍是封鎖狀態，日前日本油輪出光丸滿載原油通過荷莫茲海峽，是美伊開戰以來首例，引發高度關注。

荷莫茲海峽持續中斷，中東原油出口受阻，英國投行巴克萊將二○二六年布倫特原油均價預估值從每桶八十五美元上修至一百美元，主要是因為全球原油庫存加速消耗，市場進入供不應求，若戰爭持續至五月底，油價將重新訂價。若航運恢復正常，油價即使回落，短期內全面緩解的可能性有限。

法人分析原油期貨變動，開戰以來，布倫特原油現貨價格持續高於期貨價格，除了反映短期供應中斷所帶來的影響之外，也代表當前市場預期供應問題不致持續太久，油價波動率因而逐步回落；不過，恢復正常生產仍需時間，預料短期油價恐難迅速回到戰前水準。