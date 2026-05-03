出國變貴 改成國旅仍待觀察

油價上漲推升國際線機票價格，連帶也拉高出國旅遊成本，民眾的出國旅遊意願難免受到影響，但是否會因此轉移至國內旅遊；業者觀察，國內旅遊近期搜尋量明顯上升，但因為國內外旅遊價格差距還不明顯，國內旅遊雖有機會成長，但成長幅度多少，仍有待觀察。

易遊網副總經理蕭冠群表示，燃油附加費上漲，雖然目前還沒有反應到銷售上，但已讓國內旅遊的搜尋量增加百分之六，有望一定程度的帶動國內旅遊成長。

雄獅集團媒體關係部總經理單葑認為，出境旅遊雖面臨成本升高與地緣政治的雙重壓力，但旅遊需求並未消失，主要呈現旅遊目的地轉移，整體而言，顯示國旅市場仍具穩定的需求與成長潛力。

但國旅從疫後低迷至今，雖有需求，但一直在低檔徘徊，有業者直言，這代表國旅的人口已經是固定的，「價格確實是關鍵變數，當出國變貴，國旅會受惠，這是很簡單的替代效果」。

但業者無奈表示，現在很多民眾的感覺就是國旅價格接近或甚至超過出國，特別是國旅假日的住宿費用高到令人吃不消，價格漲幅高於整體物價，「不是大家不想國旅，而是覺得花一樣錢出國更划算」，這就是國旅低迷的關鍵原因。

旅遊業者說的坦白，機票上漲會讓部分民眾轉為國內旅遊，但只要國旅價格與體驗沒有改善，大多數人還是會想辦法出國，「轉移到國旅的比率會有，但一定不會太高」，國內旅遊要出現明顯成長，最重要的關鍵仍在提升國內觀光服務品質與合理化的價格結構，否則，國旅成長幅度恐怕仍然有限。