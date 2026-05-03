聽新聞
0:00 / 0:00

出國變貴 改成國旅仍待觀察

聯合報／ 記者林海／台北報導

油價上漲推升國際線機票價格，連帶也拉高出國旅遊成本，民眾的出國旅遊意願難免受到影響，但是否會因此轉移至國內旅遊；業者觀察，國內旅遊近期搜尋量明顯上升，但因為國內外旅遊價格差距還不明顯，國內旅遊雖有機會成長，但成長幅度多少，仍有待觀察。

易遊網副總經理蕭冠群表示，燃油附加費上漲，雖然目前還沒有反應到銷售上，但已讓國內旅遊的搜尋量增加百分之六，有望一定程度的帶動國內旅遊成長。

雄獅集團媒體關係部總經理單葑認為，出境旅遊雖面臨成本升高與地緣政治的雙重壓力，但旅遊需求並未消失，主要呈現旅遊目的地轉移，整體而言，顯示國旅市場仍具穩定的需求與成長潛力。

但國旅從疫後低迷至今，雖有需求，但一直在低檔徘徊，有業者直言，這代表國旅的人口已經是固定的，「價格確實是關鍵變數，當出國變貴，國旅會受惠，這是很簡單的替代效果」。

但業者無奈表示，現在很多民眾的感覺就是國旅價格接近或甚至超過出國，特別是國旅假日的住宿費用高到令人吃不消，價格漲幅高於整體物價，「不是大家不想國旅，而是覺得花一樣錢出國更划算」，這就是國旅低迷的關鍵原因。

旅遊業者說的坦白，機票上漲會讓部分民眾轉為國內旅遊，但只要國旅價格與體驗沒有改善，大多數人還是會想辦法出國，「轉移到國旅的比率會有，但一定不會太高」，國內旅遊要出現明顯成長，最重要的關鍵仍在提升國內觀光服務品質與合理化的價格結構，否則，國旅成長幅度恐怕仍然有限。

油價 機票 國旅

延伸閱讀

去玩還是補貨？旅行社推「東部買菜團」爆紅 超接地氣行程曝光網笑瘋

年收500萬不想旅遊！他寧願出錢讓家人去玩 一票男性點頭：真的累

釜山被台灣人攻陷？旅客數衝第2 內行頻大推：講中文也通

出國一週都住同間飯店？過來人曝成本差很大：會願意換地方

相關新聞

龔明鑫主持「鳳凰城台灣貿易投資中心」揭牌 下一站華府

美國亞利桑那州「鳳凰城台灣貿易投資中心」1日舉行揭牌儀式，經濟部長龔明鑫主持揭牌典禮，這是經濟部在美設立的第2個貿易投資服務據點，經濟部表示，將與「達拉斯台灣貿易投資中心」共同協助台灣企業布局美國市場

碳費造成建築成本增5%？環境部再次澄清：不影響房價

近日媒體報導，有建設公司指「碳費造成成本上升，預估建築成本恐增加5%」。環境部再次重申，這是錯誤訊息。我國碳費制度正式上路，企業要繳的碳費很明確，估算對整體房價的實際影響僅約一萬分之一，影響微乎其微。

棄長程選短程 油價高漲掀機票轉單效應

美伊戰爭爆發至今未停歇，原油價格飆升，衝擊機票價格與航班供應問題。鄰近暑假旺季，儘管機票價格上漲不少，許多民眾仍期待今年夏天能全家出國旅遊，業者觀察，今年看起來是短距離旅遊需求旺盛，更甚長程旅遊，與此

出國變貴 改成國旅仍待觀察

油價上漲推升國際線機票價格，連帶也拉高出國旅遊成本，民眾的出國旅遊意願難免受到影響，但是否會因此轉移至國內旅遊；業者觀察，國內旅遊近期搜尋量明顯上升，但因為國內外旅遊價格差距還不明顯，國內旅遊雖有機會

中東情勢僵持 中油油價連5凍

國內油價連五周凍漲，中油宣布，本周油價維持不調整。中油統計，二月廿八日至五月三日，中油穩定油價機制吸收一百卅二億元。國內九二無鉛汽油維持每公升卅二點四元、九五無鉛汽油每公升卅三點九元、九八無鉛汽油每公

龔明鑫赴美出席SelectUSA 也為鳳凰城台灣貿易投資中心揭牌

經濟部長龔明鑫1日在美國亞利桑納州主持「鳳凰城台灣貿易投資中心」揭牌儀式。該中心為經濟部在美設立的第二個貿易投資服務據點，將與「達拉斯台灣貿易投資中心」共同協助台灣企業布局美國市場，參與美國在地製造與

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。