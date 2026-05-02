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RightsCon 2026論壇遭尚比亞取消 禁止台灣參與

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

RightsCon標榜是數位時代最權威的人權領域國際會議，今年原本預計5月5日起要在非洲尚比亞首都盧薩卡（Lusaka）舉行，不過該項論壇近日突然被迫取消。主辦單位國際非營利組織Access Now發出聲明，指出RightsCon 2026活動遭尚比亞政府取消，若想持續進行，要求必須對某些議題加以限制，並禁止包括來自台灣的成員與會，且無論是現場還是線上參與都不被允許。

根據科技與文化領域媒體WIRED報導，尚比亞與中國有著密切的政經連帶，中國也是尚比亞最大的債權國。而Access Now共同執行董事Arzu Geybulla在受訪時表達，從收到的多重消息顯示，中國的干預是導致這次活動舉辦突然中斷的原因之一。

每年RightsCon會邀集來自世界各地的商界領袖、政策制定者、法律顧問、政府代表、技術專家、學者、記者及人權活動家，共同探討人權與科技領域中的緊迫議題。今年活動的贊助企業包括微軟、Google、思科、NETFLIX等。

主辦單位表示，在過去14年中，RightsCon已在世界各地重點城市舉辦過活動，包括台北、聖荷西、突尼斯、多倫多、布魯塞爾、里約熱內盧、馬尼拉與舊金山等地。隨著數位權利領域需求的持續變化，RightsCon在規模和功能上都不斷發展壯大。

面對突如其來的變化，Access Now直指，舉辦這樣規模的論壇，需要超過一年的時間來規劃與準備，而上述政府單位的決定與作為，恰好是跨境干預如何針對公民社會，且壓縮其運作空間的佐證。

Access Now認為，前述相關要求踩到了紅線，因為並非不想舉辦活動，而是相關條件令人難以接受，且違背了RightsCon的宗旨及該組織的價值觀。作為一個人權組織，要譴責這種侵犯和平集會與結社自由權利的行為。

今年的RightsCon原本預計會有來自150個國家、750個機構共2,600多名現場參與者，以及1,100名線上參與者共襄盛舉。

Access Now也強調，雖然RightsCon無法在尚比亞舉行，但未來大家一定會再次相聚，具體時間與地點仍待定案。

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