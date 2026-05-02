龔明鑫主持「鳳凰城台灣貿易投資中心」揭牌 下一站華府

美國亞利桑那州「鳳凰城台灣貿易投資中心」1日舉行揭牌儀式，經濟部長龔明鑫主持揭牌典禮，這是經濟部在美設立的第2個貿易投資服務據點，經濟部表示，將與「達拉斯台灣貿易投資中心」共同協助台灣企業布局美國市場，參與美國在地製造與創新體系，以進一步推動「台美投資合作備忘錄」。

龔明鑫致詞時表示，此行率團訪美參加「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，第一站短暫停留亞利桑那州，但已達成三項重要目標：率業者會晤州政府及鳳凰城市政府高階官員，協助業者掌握當地投資環境；成立「鳳凰城台灣貿易投資中心」，提供台商即時服務，協助其投資落地；考察以「台灣模式」在美國發展產業聚落的可能標的。

龔明鑫也參訪了台積電位在亞利桑那州的先進晶圓製造廠區，並表示自己擔任國發會主委期間，曾以董事身份出席台積電鳳凰城廠進機儀式，如今見證廠區順利運作且第一廠已經獲利，除了將台灣的實力延伸到美國，更創造當地高薪工作，也展現臺美在互信互賴的供應鏈基礎上，能創造更多合作的新商機。

經濟部表示，「鳳凰城台灣貿易投資中心」獲亞利桑那州各級政府高度支持，包括亞利桑那州商務廳長華珊Sandra Watson、鳳凰城市長Kate Gallego、錢德勒市長Kevin Hartke、亞利桑那州參議院多數黨領袖Frank Carroll、眾議院多數黨領袖Michael Carbone及友台小組主席Tony Rivero等均親自出席典禮，州長郝愷悌Katie Hobbs預錄影片致詞，表達祝賀。

經濟部指出，亞利桑那州是我國在美國的第3大貿易夥伴，2025年雙邊貿易總額達212.37億美元，台灣更是該州第一大進口來源及第二大出口市場。結束鳳凰城行程後，龔明鑫與國發會主委葉俊顯將接續前往華府參加SelectUSA。