龔明鑫赴美出席SelectUSA 也為鳳凰城台灣貿易投資中心揭牌

經濟部長龔明鑫1日在美國亞利桑納州主持「鳳凰城台灣貿易投資中心」揭牌儀式。該中心為經濟部在美設立的第二個貿易投資服務據點，將與「達拉斯台灣貿易投資中心」共同協助台灣企業布局美國市場，參與美國在地製造與創新體系，以進一步推動「台美投資合作備忘錄」。

經濟部表示，「鳳凰城台灣貿易投資中心」之設立獲亞利桑那州各級政府高度支持。

包括亞利桑那州商務廳長華珊（Sandra Watson）、鳳凰城市長 Kate Gallego、錢德勒市長Kevin Hartke、亞利桑那州參議院多數黨領袖 Frank Carroll、眾議院多數黨領袖 Michael Carbone及友台小組主席Tony Rivero等均親自出席此次典禮，共同見證台美供應鏈合作邁向新里程碑。

另州長郝愷悌（Katie Hobbs）雖無法親自出席，亦以預錄影片致詞表達祝賀，強調亞利桑那州和台灣長久的夥伴關係將更甚以往。

龔明鑫致詞表示，此行率團訪美參加「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，第一站短暫停留亞利桑那州，但已達成三項重要目標：

第一，率業者會晤州政府及鳳凰城高階官員，掌握當地投資環境；第二，成立「鳳凰城台灣貿易投資中心」，未來將與美各級政府合作，提供廠商即時服務，協助投資落地；第三，配合台灣業者海外布局需求，推動台美投資備忘錄所揭示，考察以「台灣模式」在美國發展產業聚落的可能標的。

亞利桑納州長郝愷悌錄影致賀詞表示，台灣與亞利桑納州基於雙方的友誼、相互支持，以及對發展獨創性技術及創新的承諾，已發展出前所有未有的密切關係，雙方未來數年之合作關係，將打造下世代科技發展，並讓全球供應鏈更具韌性。

龔明鑫此行亦參訪台積電（2330）在亞利桑那州的先進晶圓製造廠區，並瞭解其營運情形。

龔明鑫憶及自己擔任國發會主委期間，曾以董事身份出席台積電鳳凰城廠進機儀式，如今見證廠區順利運作且第一廠已經獲利，除了將台灣的實力延伸到美國，更創造當地高薪工作，也展現台美在互信互賴的供應鏈基礎上，能創造更多合作的新商機。

經濟部指出，自台積電赴鳳凰城投資以來，帶動相關供應鏈上下游業者赴美布局。此次透過實地考察與當地政府交流，協助我商掌握第一手的基礎建設及投資資訊，期藉由公私部門合作，打造更具韌性的跨國供應鏈體系。

經濟部表示，亞利桑那州係我國在美國的第3大貿易夥伴，2025年雙邊貿易總額達 212.37 億美元，台灣更是該州第一大進口來源及第二大出口市場。2025全年台美貿易總額成長達 56%，顯示在數位轉型與供應鏈重組的大趨勢下，台美經貿連結更為緊密，成長動能更強勁。