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碳費造成建築成本增5%？環境部再次澄清：不影響房價
近日媒體報導，有建設公司指「碳費造成成本上升，預估建築成本恐增加5%」。環境部再次重申，這是錯誤訊息。我國碳費制度正式上路，企業要繳的碳費很明確，估算對整體房價的實際影響僅約一萬分之一，影響微乎其微。
環境部說明，我國碳費制度的收費對象為年排放量達2.5萬公噸以上的「製造業」及「電力業」，並未將營造業及不動產業納入徵收範圍。若從整體房價的成本結構來分析，與碳費徵收相關為建築成本中的營造原料製造業，如鋼鐵製品、金屬結構、建築組件及水泥製品等。
環境部指出，我國碳費制度不是財政工具，有高達九成的收費對象提出自主減量計畫，適用每噸 50 至 100 元的優惠費率。再加上水泥業、鋼鐵業及玻璃業等行業皆被列為「高碳洩漏風險行業」，其排放量適用 0.2 的係數折扣（打2折）。
綜合上述因素，碳費徵收不會造成營造原料成本上漲；對房價的影響僅約 0.005% 至 0.022%，約一萬分之一。
另建設公司業者指「施工過程中碳盤查等支出亦同步增加」，環境部表示，這也是誤解。目前環境部對於應進行碳盤查的對象非常明確，並未包括營造業或建設公司。
至於金管會要求上市櫃公司依據「公開發行公司年報應行記載事項準則」進行溫室氣體排放資訊揭露，環境部表示，這是上市櫃公司企業社會責任很重要一環，不應與混為一談。
環境部自去年起已多次澄清此錯誤訊息，再度呼籲建商及不動產業者，切勿將「碳費」作為不當哄抬房價或炒作市場的藉口。
環境部也提醒民眾，若發現有業者明顯以碳費為由進行惡意炒作或哄抬房價的情事，請踴躍向環境部檢舉。民眾可撥打減碳專線，或將相關事證寄至電子信箱，環境部在接獲通報後，將立即轉交相關權責單位進行嚴格查處，以保障消費者權益及市場公平。
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