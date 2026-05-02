盼2030癌症死亡率降三分之一 賴總統推治療三箭

賴清德總統2日上午以錄影方式，為「第三十屆台灣癌症聯合年會」致詞。他說，作為台灣首位醫師出身的總統，打造「健康台灣」是他努力推動的國政願景。對於癌症醫療照護，更是落實「健康台灣」的重中之重。他特別設下目標，希望在2030年前將「癌症標準化死亡率」降低三分之一。

賴總統提到，為了達成這個目標，政府正積極推動「癌症治療三箭」，期盼透過提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療、以及建立百億癌症新藥基金，來有效對抗癌症，讓國人更健康。

首先，去年全國的癌症篩檢服務量已經突破600萬人次，相較於前年大幅增加25.7%，並協助超過7.6萬民眾，及早發現、及早治療。今年，將更進一步擴大篩檢，希望幫助更多民眾在癌症初期就獲得妥善治療。

其次，癌症治療必須走向精準化。政府已經將次世代基因定序檢測（NGS）逐步納入健保給付，幫助病友精準媒合最適切的用藥，掌握黃金治療期；也設立專責的評估中心，加速新藥引進的速度，讓病友能更快地使用與國際接軌的先進治療，為癌症治療帶來希望。

第三，行政院去年將50億元公務預算挹注全民健保基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，透過收載7項新藥與3項擴增給付，實質造福約3,500名病友。今年將持續挹注50億元，逐步落實百億癌症新藥基金的承諾，用多少、補多少，讓需要的病友都能夠獲得妥善的照顧。

賴總統表示，感謝九大癌症醫學會透過「台灣癌症聯合年會」的多元平台，共同推動癌症防治、精準治療、以及臨床實證的交流合作。各位先進長期秉持「跨界整合、前瞻創新」的精神，讓國內外腫瘤醫學相關專業學會、醫療機構、研究單位與生技醫藥產業，能夠一起發揮更大的力量。

賴總統指出，今年適逢年會邁入第30屆，主題是「突破極限，邁向癌症醫療下一個紀元」，不僅僅傳達守護國人健康的決心，也展現跨域合作、精進診療品質的行動力。