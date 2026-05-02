招商啟動！國發會拉15家銀行 挺企業赴美投資

國發會「支持企業投資美國融資保證機制」，近日積極啟動招商。據透露，國發會初期擬找十五家銀行，亦即八大公股行庫之外，再找七家民營銀行共襄盛舉，國發會三月特別赴銀行公會向全體銀行說明細部條件，目標六十二點五億美元的融資保證機制資金將分五期募集到位，每期單一企業最高授信金額將不超過五十億美元，而國家融資保證機制最高提供五成保證，整個授信期都可作為保證期間。

權威消息人士指出，在全體卅多家國銀裡，除了台銀、土銀、兆豐、合庫、一銀、華銀、彰銀、台企銀等八大公股行庫將全數出資響應政策之外，國發基金希望再找七家中大型民營銀行加入行列。據悉包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀、台新銀、永豐銀等民營銀行均在可能入列名單。

出資額度 分三個級別

銀行業者透露，國發基金號召中大型銀行加入募資陣容之外，亦把銀行出資額度分成七千五百萬美元、五千萬美元、兩千五百萬美元等三個級別來募資，目標希望第一期就能募到至少四億美元以上的銀行出資額度，再透過國發基金出資八億元，整個保證額度將為出資額的廿倍，承作倍數更可放大到銀行出資額的五十倍以上。

據悉，包括台銀、兆豐出資金額應會落在七千五百萬美元、五千萬美元等級。

銀行業者也透露，這項專案會以六十二點五億美元成案，來進行總額兩千五百億美元、等值超過七千五百億元台幣投資的融資保證；其中，前四期各十二億美元，最後一期十四點五億美元，合計這五期，國發基金與銀行業者分別出資各半，各卅一點二五億美元。

國發會規畫，一開始國發基金會扮演較重要的角色，因此第一期的十二億美元，國發基金出資八億美元，銀行業者則合力出資四億美元；但到了最後一期的十四點五億美元，國發基金出資五點二五億美元，其他銀行則出資九點二五億美元，也就是愈到後期，國發基金出資愈少。

國發基金也對所有願參與的銀行，規畫採取「分級出資」，出資額區分為三級，第一級七千五百萬美元、第二級五千萬美元、第三級需出資兩千五百萬美元，參與銀行也可出資超過第一級，並以一千萬美元遞增。例如，八千五百萬美元、九千五百萬美元，銀行則依不同出資額享有不同的保證額度。

知情銀行業者指出，赴美投資的企業集團，絕大多數都是公股銀行客戶，因此都會用到裡面的保證機制，只是看授信額度多寡來分配不同的保證額度；至於民營銀行，由於銀行法對於無擔保授信的限制，因此一定得透過該機制來突破授信上限，否則這筆生意就做不到了，因此對企業赴美投資授信有興趣的民營銀行也會加入，每家出資的額度應該會在兩千五百萬美元左右，倘若民營銀行也加入，就有另一層指標意義，也較不會招致外界質疑「赴美投資、全民埋單」。