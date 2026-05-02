AI貢獻 台灣人均GDP跑贏南韓關鍵

國際貨幣基金（IMF）預測，台灣人均GDP自2025年超越韓國後，2031年可能拉開逾1萬美元，星展銀行也預測，今年台韓人均GDP差距，會擴大到6,000美元，台灣是4.4萬美元，韓國是3.8萬美元，台灣到底贏在哪裡？

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，真正拉開台韓差距的是經濟成長率。台灣去年經濟成長率8.68%，主計總處預測今年經濟成長率為7.71%；反觀韓國，去年只有1%，今年則是2%左右。另外，匯率也有一部分加分效果，因為新台幣去年比韓元強很多。

中央大學經濟系教授吳大任也提到，另一個拉開台、韓人均GDP的關鍵助力是「美國」。台灣這兩年的經濟成長主要靠美國的AI投資帶動，美國需要的晶片、伺服器與資料中心設備等，高度仰賴台灣供應鏈，韓國的記憶體雖然也受惠，但受惠幅度不如我國。

馬鐵英指出，短期來看，AI尚無反轉訊號，但一旦拉長到三至五年，AI周期仍是有調整的風險。如今台灣GDP成長約九成來自AI帶動，少了AI的貢獻，台灣經濟成長其實是非常非常低的，「如果AI能持續繁榮三到五年，台灣人均GDP可以繼續跑贏韓國，但如果AI周期反轉，台灣經濟成長就要小心了。」