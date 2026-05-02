今年人均GDP衝4萬美元 寫下單季次高紀錄

受惠於AI浪潮、高效能運算及雲端基礎建設需求暢旺，加上國內股市創高引發的財富效果，台灣經濟正展現強勁的成長動能。主計總處發布最新概估，今年第1季經濟成長率達13.69%，人均GDP預估來到1萬607美元，寫下歷年單季次高紀錄。隨著經濟成長率大幅上修，今年全年人均GDP極有機會寫下歷史新頁，正式跨越4萬美元大關。

回顧近年台灣人均GDP成長狀況，2021年首度突破3萬美元大關，來到3萬3,111美元，換算台幣約92.7萬元，但當時仍落後於日本4萬1,674美元，與南韓的3萬7,481美元。不過台灣急起直追，終於在2024年，人均GDP攀升至3萬4,238美元，已領先日本的3萬3,845美元，顯示台日經濟實力出現黃金交叉。

歷年人均GDP成長趨勢

步入2025年，在半導體與高階製造出口紅利帶動下，台灣人均GDP進一步衝上3萬9,492美元，對比國際貨幣基金組織（IMF）發布的數據，日本去年人均GDP預估為3萬4,713美元，南韓則為3萬5,962美元，台灣已雙雙領先東亞兩大強鄰。

今年第1季出口表現遠優於預期，雖然人均所得略低於去年第4季，但仍穩居史上單季次高，顯示國力持續壯大。

觀察目前經濟表現，外需依然是支撐成長的核心。主計總處指出，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端基礎建置等需求持續熱絡，加上新一代高階產品量產，激勵相關電子資通產品出口擴增，內需除了有股市創高產生的財富效果，以及跨境旅遊熱潮延續下，國人在國內外的消費動能均強。

主計總處概估今年第1季經濟成長率為13.69%，行政院長卓榮泰日前更樂觀表示，若繼續努力，今年人均GDP可望突破4萬美元，基本工資也有望突破新台幣3萬元。