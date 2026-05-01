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把握機會！115年度企業智造及AI應用學院課程全程免費 報名即將截止

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「115年度企業智造及AI應用學院」報名進入最後倒數。圖／逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心提供
「115年度企業智造及AI應用學院」報名進入最後倒數。圖／逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心提供

「115年度企業智造及AI應用學院」報名進入最後倒數！本課程開放台中市納管工廠及特定工廠業者報名參加，預計招收至少800人次，課程全程免費，錯過不再，敬請把握最後機會，立即報名。

本學院課程預計5月至8月辦理，並訂5月15日正式開課，報名自即日起至5月5日止，名額有限。有意參加者，可至線上表單填寫報名資料（https://forms.gle/dCfi7LmBxAbkgn1cA），或洽逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心。

今年度課程由台中市政府經濟發展局委託逢甲大學辦理，課程聚焦智慧製造與AI應用，並結合精實管理方法，全面對準製造現場的真實需求進行設計。

不只教工具，更強調「能用、會用、用得出成效」，透過案例解析、情境實作與標竿企業參訪，引導企業從理解到操作，將AI技術實際帶回工廠，解決生產效率、品質管理與營運決策等關鍵問題。讓企業不再停留在學習階段，而是能真正啟動轉型、看見成效，將企業所面對的挑戰轉化為持續成長的動能。

逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心主任佘日新強調，面對關稅與成本壓力，企業的首要之務是找出流程管理的浪費，透過AI與精實管理提升效率。本學院期望讓大台中地區業者在完成課程後，不僅多學了一些工具，而是真正具備在產經變局中持續調整與轉型的管理能力。

佘日新表示，歷年課程反應熱烈、參與踴躍，名額有限、機會難得。尚未報名的企業請立即行動，搶先卡位企業轉型入場券。

逢甲大學

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