台灣國家財富五年大增兩成 生產性資產占比攀升

即便全球政經環境震盪，台灣國家財富仍穩健擴張。根據主計總處最新發布的國富統計，2024年底國富毛額達330.11兆元，與2020年底相比，五年來成長21%；值得關注的是，資產配置結構持續改變，用於生產用途的資產占比顯著提高，顯示國家資源正加速導向實質投資與生產效能。

統計顯示，我國資產配置正朝向「強化生產」轉型。2024年底，生產性資產占國富毛額比重攀升至43.69%，較2020年增加了2.39個百分點。細分項目中，房屋及營建工程占比由21.28%升至23.17%，機械設備亦由10.88%提高至11.31%。顯示政府公共建設與企業擴產投資持續推進，尤其半導體產業帶動資本深化，成為近年國富成長的核心動能。

相對地，非生產性資產毛額占比則呈下滑趨勢，2024年底該項占比為40.88%，與五年前相比下降2.36個百分點，其中尤以土地占比從42.97%降至40.63%最為明顯。

在整體規模與成長節奏上，國富毛額雖維持成長，但力道已趨於平穩。回顧近五年國富毛額年增率走勢，成長動能在2022年達到9.3%的高峰後，隨景氣循環回歸常態，2023年及2024年均維持在3%左右的穩健區間。

企業部門無疑是推升國家財富的最強引擎。企業生產性固定資產毛額由2020年的62.74兆元，一路增至2024年的82.39兆元，五年成長幅度超過三成。其中製造業仍穩居主力，工業部門占比長期維持在六成以上，顯見製造業實力依然是台灣國富增長的定海神針。

家庭財富部分亦有斬獲，2024年底家庭淨值達183.7兆元。分析資產組合發現，金融性資產的成長速度優於非金融性資產，特別是有價證券資產受惠於科技股走強，成為民眾財富累積的主要來源。至於金融性資產淨值占比的波動，主計總處分析，這與外資持股市值變動密切相關，隨2023、2024年AI應用帶動台股上揚，外資市值回升使金融性負債增加，占比因而回落至15.43%