貿協率百企業領袖赴亞利桑那 深化台美AI與半導體戰略

美國亞利桑那州商務廳所舉辦的「亞利桑那人工智慧及半導體全球論壇」（Arizona AI and Semiconductor Global Forum）於4月30日於鳳凰城首度舉辦，外貿協會（TAITRA）董事長黃志芳率領臺灣企業代表團出席。

此次代表團規模盛大，來自半導體、人工智慧解決方案、電子資通訊及關鍵零組件等領域81家企業、逾150位企業領袖共襄盛舉，為論壇最大國際代表團，展現臺灣在國際供應鏈中的關鍵地位。

論壇的主辦方亞利桑那商務廳（ACA）總裁Sandra Watson指出，自2020年以來，亞利桑那州已成功吸引超過1,950億美元的外商直接投資（FDI），在半導體與電腦設備出口領域更是高居全美之冠。

她強調，亞利桑那不僅穩坐半導體製造的領先地位，在人工智慧（AI）、數據中心、潔淨能源、航太國防及自動駕駛等尖端領域，亦展現出極強的投資吸引力。作為全美最強韌的國際供應鏈及科技樞紐，商務廳將持續透過政策支持與人才培育，為全球投資者打造充滿成長潛力的優質環境。

黃志芳於開幕致詞時指出，亞利桑那州已躍升為全球半導體創新的首選戰略據點。他強調，人工智慧（AI）的加速發展必須建立在堅實的半導體基礎建設，以及高度互信的夥伴關係之上；而亞利桑那州憑藉其前瞻性的產業政策與完善的人才培育體系，已成為全球 AI 生態系中不可或缺的關鍵錨點。

此外，他也提及，外貿協會配合政府政策，協助經濟部於鳳凰城正式設立「臺灣貿易投資中心」（Taiwan Trade and Investment Service Center），致力於為臺灣企業提供一站式的投資支援服務，強化臺美供應鏈韌性。他期許雙方的合作不只是建設工廠，更是合力打造堅實的產業堡壘，定義下個世紀的產業格局。

論壇首日晚宴，在黃志芳的見證下，亞利桑那商務廳（ACA）與臺灣 AI 大聯盟（TAIA）正式簽署「跨國 AI 創新與投資生態系戰略合作備忘錄（MOU）」，宣示雙方將針對四大核心項目展開合作：推動跨國共同投資、對接亞利桑那州頂尖大學資源以加速研發成果商業化（PoC）、共同培育具國際視野的創新人才，以及將亞利桑那州作為臺灣 AI 技術驗證與市場擴展的試點基地（Testbed）。透過四大合作項目，期許強化對接雙邊資源，推動臺美AI產業的深度融合。

除半導體及AI產業，生醫產業亦是臺灣企業近年赴美布局之重點，此行黃志芳也特別率團參訪台灣AI生醫展示中心。滙嘉集團董事長楊淑貞表示，鳳凰城的臺灣生醫展示中心匯集16家企業，展現臺灣在數位健康、遠距醫療、精準醫療、智慧長照與創新醫材等領域的優越實力，也讓與團臺灣企業體會到除了半導體和高科技產業以外，美國尚有許多值得開發的商機。

本次外貿協會率團出訪，展現了臺灣與亞利桑那州的經貿合作已邁入全新的戰略階段。未來，外貿協會將持續透過全球服務網絡，深化各層級的經貿交流，協助臺灣企業在臺美產業合作浪潮中精準布局，共同開創互利共榮的經貿新局。