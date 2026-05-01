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財部擬延長都更宅租期最長至20年 拚下半年上架

中央社／ 台北1日電

近年財政部國產署以房地標租方式，活化參與都市更新分回房地，但常因租期過短令人望而卻步。官員說明，盼把出租期限自5年延長至最長20年，以提高潛在承租人投標誘因，後續待行政院發布相關修正草案，將力拚下半年上架。

近年房價高漲，國產署辦理國產署都更分回宅標售時，常因都更後新屋價格動輒新台幣數億元以上，使得銷售狀況不理想。官員說明，有部分大面積、高價格房地經多次列標仍未標脫，例如位於台北市大安區、先前標售時底價落在3億到4億元之間的「台北星鑽」，先後歷經3次流標，改以房地標租方式活化後，仍無人投標。

官員解釋，現行一般房地標租租期最長5年，對於潛在承租人來說，不僅難以攤平承租後投入的裝修成本，在租期屆滿前重新辦理標租時，也可能遇到有心人士惡意哄抬年租金、被迫放棄優先承租權等風險，影響投標意願。

對此，財政部去年9月預告修正「國有非公用不動產出租管理辦法」部分條文草案，參考現行文化資產標租續租規定，刪除一般房地標租租期屆滿前重新辦理標租相關條文，並增訂經出租機關同意得換約續租、以3次為限的規定，意即租期可望自5年延長至最長20年。

同時，修正草案也同步放寬房地包租的承租人於租期屆滿有意續租時，得換約續租次數以3次為限，使規定一致。

官員說明，該修正草案預告期已滿，後續待行政院審議並發布後，將以今年下半年上架先前未標脫的都更分回宅為目標，盼藉此活化國有非公用不動產，增進國有財產運用效率。

行政院 國產署 財政部

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