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賴總統：台灣產業繁榮發展 勞動環境也要一起進步

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今天到雲林縣斗南鎮農會出席模範母親活動，澄清進口馬鈴薯若發芽將退貨。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今天到雲林縣斗南鎮農會出席模範母親活動，澄清進口馬鈴薯若發芽將退貨。記者黃仲裕／攝影

今天是勞動節賴清德總統在臉書發文表示，感謝每一位在不同崗位上認真打拚的勞工朋友；職場安全、勞動尊嚴和生活照顧，是政府會持續努力的方向，台灣產業持續繁榮發展，勞動環境也要一起進步，這才是台灣要走的路。

賴總統指出，政府近年持續為勞工朋友努力，最低工資已連續第10年調升，月薪2萬9500元、時薪196元，超過247萬人受惠；育嬰留停可以「以日」請假、家庭照顧假可以「按小時」請，讓照顧家人不再是職涯的阻礙。

賴總統也提到，勞動部推動的強化企業托育新制也在今天上路，為職業父母減輕負擔；政府出錢補助、企業照顧勞工，鼓勵公司建立托育設施、支付托育人員薪資、減輕送托費用，育兒補貼也同步加碼、申請資格更彈性，讓孩子有人顧，讓每一個認真打拚的爸媽，都有堅強的後盾。

薪資 父母 托育 賴清德 勞動節

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