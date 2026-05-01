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賴總統：最低工資連10年調漲 受惠人數超過247萬

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統在五一勞動節之際透過社群平台發文，向各行各業勞工表達感謝，強調勞工的付出與堅持，是支撐台灣持續前進的重要力量。並提到，今年最低工資已連續第10年調升，受惠人數超過247萬人。

賴總統指出，政府近年持續推動多項勞動政策，今年最低工資已連續第10年調升，月薪達2萬9,500元、時薪196元，受惠人數超過247萬人。同時，在兼顧工作與家庭方面，育嬰留職停薪已可採「按日請假」，家庭照顧假亦可「按小時計算」，降低勞工照顧家庭的壓力

此外，勞動部推動的「強化企業托育新制」也於今日正式上路。賴總統表示，該制度透過政府補助與企業參與，鼓勵設置托育設施、補助托育人員薪資，並減輕送托費用，同時放寬育兒補貼申請資格，提供職業父母更有力的支持。

賴總統指出，對許多家庭而言，兼顧工作與育兒是一大挑戰，透過制度設計讓孩子有人照顧，能成為勞工安心投入職場的重要後盾。

他強調，職場安全、勞動尊嚴與生活照顧，是政府持續努力的方向。隨著產業發展，勞動環境也應同步提升，讓經濟成長成果由全民共享，並持續推動台灣向前邁進。

壓力 賴清德 最低工資

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