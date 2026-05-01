向勞工致敬 卓榮泰：經濟成果應回饋全民、持續優化勞動環境

在五一勞動節之際，行政院長卓榮泰透過社群平台發文，向各行各業勞工表達敬意，並強調台灣經濟成果來自全民努力，政府將持續推動政策，讓成長果實回饋至每一位國民。

卓榮泰指出，2025年台灣經濟成長率達8.68%，而行政院主計總處公布的2026年第1季經濟成長率概估為13.69%，有望創下近39年新高，顯示整體經濟動能強勁。

他表示，這些經濟成果是每一位勞工辛勤付出的累積，政府有責任透過政策，讓成果實質回到人民身上，包括強化勞工保障與權益、推動減輕生活負擔的福利措施、持續改善勞動環境，以及創造更多發展機會。

卓榮泰強調，台灣正邁向繁榮進步，未來將持續努力，使國家在經濟成長的同時，也成為更公平、充滿希望的社會，讓全民共享發展成果。

他並向全體勞工致上祝福，期盼勞工朋友平安健康、幸福快樂。