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台鐵：北車商場如期簽約

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

台鐵公司日前公告「台北車站」商場ROT案由新光三越得標，微風提出異議。台鐵董事長鄭光遠昨（30）日表示，廠商提出異議，台鐵會在20天內回覆，依法不因抗議而停止程序，也就是說，5月將如期與新光三越簽約、並於7月交接。

立法院交通委員會昨日審查工程會交通部預算，鄭光遠出席備詢。立委關注北車商場招商爭議。國民黨立委洪孟楷關注，北車商場目前由微風經營，新得標廠商則是新光三越，如今若微風要打行政訴訟，是否影響相關期程？

鄭光遠強調，台北車站商場標案甄選結果4月28日已經公告，有意見的廠商可按促參法規定，於公告30天內提出異議，台鐵將依法在20天內答覆，該案將依法進行，包括抗議和回覆，都會按原來促參法精神和程序進行，依照促參法規定，該案不能因為抗議而停止程序。

交通部長陳世凱補充，廠商如果對台鐵答覆處理不滿，可以提出申訴，這是廠商合法權益。不過，就算有廠商提出異議，台鐵還是依照得標程序持續進行。另，評委依照程序聘請、程序完備，但因有人提出異議，會再調查了解。

對於評選結果提前外流，鄭光遠指出，台鐵已啟動內部調查，對於參與評選的內、外部委員及工作同仁、顧問公司所有人員，都要一一調查，目前已發出通知，最快兩周內調查出爐。

北車商場被百貨界視為「金雞母」，目前由微風經營，將於今年7月約滿，台鐵公司年初啟動招商，日前公告由新光三越得標，取得「15+8」年經營權，不過因先前得標名單提前外流，僅以1分之差排名第二的微風提出異議，包含程序公正性、評審委員是否落實利益迴避等，呼籲台鐵清楚說明，以昭公信。

工程會 國民黨 交通部

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