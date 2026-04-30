邁入用電高峰 台電董座曾文生：夏季供電穩定

即將邁入夏季用電高峰，台電董事長曾文生昨（30）日表示，台電今年內會有四部大型機組陸續併聯發電，今年供電情勢，對台電來講是相對穩定。外界關注核三重啟進度，曾文生表示，核三反應爐原廠西屋將於5月來台並進行自我安全檢查。

台電表示，隨台灣半導體、AI用電成長，台電預估今年夏季尖峰負載4,294萬瓩，夜尖峰負載3,853萬瓩，雙雙創新高。台電已規劃新機組上線，以確保日尖峰備轉容量可維持10%、夜尖峰備轉容量7%以上，供電穩定。

台電今年將有興達新燃氣2、3號機與台中新1、2號機共四部機組陸續上線，今年將有總裝置容量達520萬瓩的機組同時投入試運轉工作，規模前所未有。

針對核電重啟進展，台電已在今年3月27日將核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件送到核安會，核安會並於4月8日確認送審文件完整性符合申請要件，開始進行實質審查。核安會4月28日已於恆春舉辦核三廠換發執照說明會。

曾文生表示，自我安全檢查初步的工作會在5月就開始，並陸續進行詳盡檢查，希望今年底完成第一步檢測，將所有總體狀況先掌握清楚，然後再做後續進度判斷。他表示，進度如常，與台電預期差不多。