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今年外銷金額 有望倍增

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

經濟部統計，無人機產業出口表現亮眼，今年第1季整機出口值為1.15億美元（約新台幣36.4億元），已超過2025年全年的0.93億美元，預計今年外銷金額可突破2.5億美元（約新台幣79.1億元），將較去年翻倍成長。

觀察無人機整機主要出口市場，今年第1季出口國前三名分別為捷克、波蘭美國

行政院長卓榮泰昨（30）日於行政院會聽取經濟部「無人機產業現況與推動成果」。他表示，隨著AI、通訊技術進步，無人機應用不僅用於國防軍事，更快速拓展至商業、物流等領域，全球市場需求大幅擴大。台灣具資通訊產業基礎及製造業完整供應鏈優勢，政府積極布局無人機產業，要將台灣打造為無人機民主供應鏈亞太中心。

卓榮泰表示，目前台灣無人機產業正處於規模化關鍵期，要求經濟部持續跨部會協調，善用內需帶動發展，並對準國際供應鏈轉單商機，展現無人機產業自主能量和民主供應鏈價值。

經濟部指出，為扶植無人機產業，政府自2025年至2030年預計投入442億元，並從市場面、技術面、環境面、法規面四方向持續推動。

經濟部次長賴建信表示，目前全國相關產業供應鏈，有將近3,000多人投入就業，預估到2030年，整體出口、產值，將擴增到400億元。

美國 行政院長 波蘭

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