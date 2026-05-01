快訊

少子女化促進生育！「0到6歲國家養」政策擬擴大

川習會前…王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機國家隊 267家串聯

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
全台已有267家業者投入無人機整合與關鍵零組件製造的供應鏈。無人機示意圖。 美聯社
全台已有267家業者投入無人機整合與關鍵零組件製造的供應鏈。無人機示意圖。 美聯社

經濟部昨（30）日在行政院會報告無人機產業發展，報告指出，全台已有267家業者投入無人機整合與關鍵零組件製造的供應鏈，無人機國家隊成形，包含漢翔（2634）、雷虎、佳世達、長榮航太、飛鴻、台希創等，北中南供應鏈各有重點投入領域。

經濟部透露，業者已成功切入國際供應鏈，目前洽談中訂單金額，規模已突破百億元，市場潛力強勁；更有逾20家國內業者，如中光電、神基等打入美國無人機供應鏈。

無人機北中南產業分工
無人機北中南產業分工

行政院長卓榮泰昨日聽取經濟部、國防部報告無人機產業。卓揆指出，台灣無人機產業2025年產值達129億元，較前一年成長逾2.5倍，而2025年整機外銷產值29.5億元，相較前一年成長幅度更高達21倍，顯見國內業者研發、製造、外銷能力俱足。

卓榮泰指出，政府透過國防部軍用商規無人機採購，已建立整機非紅供應鏈整合能量，並帶動關鍵技術發展。

經濟部產業發展署長邱求慧表示，台灣已與歐美日等九國簽署備忘錄（MOU），展現國際合作布局與高度信任基礎，洽談中訂單金額已突破百億元。除打入美國無人機供應鏈，也與歐洲最大無人機公司Parrot簽署MOU，針對鏡頭、馬達、整機等合作。

經濟部盤點全台北中南各區，均有業者投入無人機產業。北部共164家，因具備強大資通訊背景與學研資源，重心在於「軟硬體研發」與「系統控制」，指標企業有長榮航太、中光電等。

中部共57家，發揮傳統精密加工與航太產業聚落的優勢，重心在於「機身結構」與「動力系統」，指標企業有漢翔、雷虎、海威、台擎動力。

南部共45家，主要透過亞創中心與航太聚落，重心在於「系統試煉」與「創新整合應用」，指標企業有台希創、亞航、新樂飛。東部以整機系統整合為主，目前為一家，即飛鴻。

卓榮泰昨日再向立院喊話，國防特別預算包含「三塊拼圖、七大類別」，強化防衛韌性，呼籲朝野共同支持1.25兆國防特別條例。國防部副部長徐斯儉強調，特別條例中，無人機相關預算規模達數千億元，政府投入可帶動國內產業發展，且透過一次性長期訂單，可提升廠商投資意願並擴大產能；若採逐年編列預算，將受限於金額及刪減風險，將影響產業布局。

市場 美國 行政院長

延伸閱讀

促無人機反制系統發展 美歐廠商盼與台合作

陸委會：大陸供應鏈安全新規恐衝擊台商 增人身安全風險

徐斯儉：國防特別預算經台美評估 確保各面向到位

證交所前瞻三大產業

相關新聞

數據報喜…Q1經濟增幅 主計總處上調至13.69%

主計總處昨天發布今年第一季國民所得概估為百分之十三點六九，較二月預測值上修二點二三個百分點，並創下一九八七年第三季以來、近卅九年單季最高。主計總處表示，第一季出口、投資及民間消費表現均優於預期，因此大

無人機國家隊 267家串聯

經濟部昨（30）日在行政院會報告無人機產業發展，報告指出，全台已有267家業者投入無人機整合與關鍵零組件製造的供應鏈，無人機國家隊成形，包含漢翔、雷虎、佳世達、長榮航太、飛鴻、台希創等，北中南供應鏈各

上季GDP成長衝13.69% 攀39年高點

主計總處昨（30）日公布經濟概估，今年第1季經濟成長率達13.69%，較2月預測大幅上修2.23個百分點，創1987年第3季以來、近39年單季高點，成長力道優於預期，表現優於陸、星、韓。

內需消費 明顯回升

主計總處昨（30）日公布今年第1季GDP成長率為13.69%，其中民間消費成為首季經濟成長的一大亮點。主計總處指出，受到普發現金效應、股市上揚帶來財富效果，內需有撐，成為推升經濟成長的動力之一。

今年外銷金額 有望倍增

經濟部統計，無人機產業出口表現亮眼，今年第1季整機出口值為1.15億美元（約新台幣36.4億元），已超過2025年全年的0.93億美元，預計今年外銷金額可突破2.5億美元（約新台幣79.1億元），將較

邁入用電高峰 台電董座曾文生：夏季供電穩定

即將邁入夏季用電高峰，台電董事長曾文生昨（30）日表示，台電今年內會有四部大型機組陸續併聯發電，今年供電情勢，對台電來講是相對穩定。外界關注核三重啟進度，曾文生表示，核三反應爐原廠西屋將於5月來台並進

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。