無人機國家隊 267家串聯

經濟部昨（30）日在行政院會報告無人機產業發展，報告指出，全台已有267家業者投入無人機整合與關鍵零組件製造的供應鏈，無人機國家隊成形，包含漢翔（2634）、雷虎、佳世達、長榮航太、飛鴻、台希創等，北中南供應鏈各有重點投入領域。

經濟部透露，業者已成功切入國際供應鏈，目前洽談中訂單金額，規模已突破百億元，市場潛力強勁；更有逾20家國內業者，如中光電、神基等打入美國無人機供應鏈。

無人機北中南產業分工

行政院長卓榮泰昨日聽取經濟部、國防部報告無人機產業。卓揆指出，台灣無人機產業2025年產值達129億元，較前一年成長逾2.5倍，而2025年整機外銷產值29.5億元，相較前一年成長幅度更高達21倍，顯見國內業者研發、製造、外銷能力俱足。

卓榮泰指出，政府透過國防部軍用商規無人機採購，已建立整機非紅供應鏈整合能量，並帶動關鍵技術發展。

經濟部產業發展署長邱求慧表示，台灣已與歐美日等九國簽署備忘錄（MOU），展現國際合作布局與高度信任基礎，洽談中訂單金額已突破百億元。除打入美國無人機供應鏈，也與歐洲最大無人機公司Parrot簽署MOU，針對鏡頭、馬達、整機等合作。

經濟部盤點全台北中南各區，均有業者投入無人機產業。北部共164家，因具備強大資通訊背景與學研資源，重心在於「軟硬體研發」與「系統控制」，指標企業有長榮航太、中光電等。

中部共57家，發揮傳統精密加工與航太產業聚落的優勢，重心在於「機身結構」與「動力系統」，指標企業有漢翔、雷虎、海威、台擎動力。

南部共45家，主要透過亞創中心與航太聚落，重心在於「系統試煉」與「創新整合應用」，指標企業有台希創、亞航、新樂飛。東部以整機系統整合為主，目前為一家，即飛鴻。

卓榮泰昨日再向立院喊話，國防特別預算包含「三塊拼圖、七大類別」，強化防衛韌性，呼籲朝野共同支持1.25兆國防特別條例。國防部副部長徐斯儉強調，特別條例中，無人機相關預算規模達數千億元，政府投入可帶動國內產業發展，且透過一次性長期訂單，可提升廠商投資意願並擴大產能；若採逐年編列預算，將受限於金額及刪減風險，將影響產業布局。