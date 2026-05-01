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上季GDP成長衝13.69% 攀39年高點

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
主計總處昨（30）日公布經濟概估，今年第1季經濟成長率達13.69%。 路透
主計總處昨（30）日公布經濟概估，今年第1季經濟成長率達13.69%。 路透

主計總處昨（30）日公布經濟概估，今年第1季經濟成長率達13.69%，較2月預測大幅上修2.23個百分點，創1987年第3季以來、近39年單季高點，成長力道優於預期，表現優於陸、星、韓。

針對外界關注2月底爆發的中東戰事對國內經濟影響，主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，依目前掌握的3月部分數據初步來看，尚未顯現明顯衝擊，後續仍須持續觀察。

近年經濟成長率
近年經濟成長率

江心怡表示，第1季經濟成長優於預期，主要來自出口、民間投資及民間消費三大支柱同步貢獻，其中又以出口動能最關鍵。

她指出，近年國際間AI基礎建設需求強勁，雲端服務業者持續擴充設備，再加上輝達伺服器等新一代高階產品進入量產階段，推升整體外需表現。

依主計總處統計，第1季電子零組件及資通視聽產品占出口比重高達78.5%，帶動商品出口明顯擴張，讓第1季商品出口規模達到1,957億美元，較原先預估多出148億美元，推升整體出口實質成長35.25%，較原預測大增9.87個百分點。

進口同樣明顯擴張。江心怡指出，原先預估第1季進口1,301億美元，實際概估達1,428億美元，增加127億美元，讓第1季實質進口成長27.07%。在輸出與輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長貢獻達9.62個百分點，成為支撐經濟擴張最大來源。

內需方面也穩健成長。第1季民間消費成長4.89%，政府消費成長3.91%，民間投資也在新興科技應用需求帶動下持續擴張，資本形成成長5.2%，為近四季最高，顯示企業資本支出動能仍強。

主計總處指出，今年第1季主要經濟體成長率，中國大陸5%、南韓3.6%、新加坡4.6%，台灣表現明顯領先。

台經院昨日也公布3月製造業景氣燈號，由低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。台經院分析，受春節過後廠商庫存回補需求拉抬，加上企業因應戰事不確定性加強備貨，讓進出口、外銷訂單與生產指數年增率同步擴大。

主計總處 中東戰事

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