快訊

少子女化促進生育！「0到6歲國家養」政策擬擴大

川習會前…王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

聽新聞
0:00 / 0:00

內需消費 明顯回升

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

主計總處昨（30）日公布今年第1季GDP成長率為13.69%，其中民間消費成為首季經濟成長的一大亮點。主計總處指出，受到普發現金效應、股市上揚帶來財富效果，內需有撐，成為推升經濟成長的動力之一。

今年第1季民間消費實質成長4.89%，寫下2023年第4季以來、近十季的新高，顯示內需消費動能明顯回升。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，首季民間消費受多重因素帶動，除了先前預估的普發現金政策效益外，還有股市上揚帶來的財富效果，及天氣轉好，帶動連假消費等因素交互影響。

在金融市場方面，江心怡表示，今年第1季股市交易熱絡，成交值年增達117.2%，帶動財富外溢效果，進一步推升消費意願。

另外，普發現金領取期限至昨日截止，據財政部先前統計，已有超過2,330萬人領取，有助消費。天候條件也提供助力。江心怡指出，今年第1季降雨天數較去年減少約十天，氣候穩定有利外出活動，此外，今年農曆春節與228連假間隔較短，形成連假延續效果，進一步刺激出遊潮。

主計總處引用觀光署數據指出，今年農曆春節期間（大年初一至初六），國內平均每日出遊人次達64.5萬人，較去年同期28.7萬人大幅成長125%，顯示國旅市場明顯升溫，且第1季國人出國人次年增19.42%，也帶動相關消費支出增加。

普發現金 主計總處

延伸閱讀

出口太強！今年第1季經濟成長率達13.69% 創近39年來新高

美國Q1經濟成長2%、3月PCE通膨居高 Fed降息機率更低

長科法說會／看好受惠客戶需求穩健成長 本季訂單動能可望延續

股市熱轉 推升家庭財富

相關新聞

數據報喜…Q1經濟增幅 主計總處上調至13.69%

主計總處昨天發布今年第一季國民所得概估為百分之十三點六九，較二月預測值上修二點二三個百分點，並創下一九八七年第三季以來、近卅九年單季最高。主計總處表示，第一季出口、投資及民間消費表現均優於預期，因此大

無人機國家隊 267家串聯

經濟部昨（30）日在行政院會報告無人機產業發展，報告指出，全台已有267家業者投入無人機整合與關鍵零組件製造的供應鏈，無人機國家隊成形，包含漢翔、雷虎、佳世達、長榮航太、飛鴻、台希創等，北中南供應鏈各

上季GDP成長衝13.69% 攀39年高點

主計總處昨（30）日公布經濟概估，今年第1季經濟成長率達13.69%，較2月預測大幅上修2.23個百分點，創1987年第3季以來、近39年單季高點，成長力道優於預期，表現優於陸、星、韓。

內需消費 明顯回升

主計總處昨（30）日公布今年第1季GDP成長率為13.69%，其中民間消費成為首季經濟成長的一大亮點。主計總處指出，受到普發現金效應、股市上揚帶來財富效果，內需有撐，成為推升經濟成長的動力之一。

今年外銷金額 有望倍增

經濟部統計，無人機產業出口表現亮眼，今年第1季整機出口值為1.15億美元（約新台幣36.4億元），已超過2025年全年的0.93億美元，預計今年外銷金額可突破2.5億美元（約新台幣79.1億元），將較

邁入用電高峰 台電董座曾文生：夏季供電穩定

即將邁入夏季用電高峰，台電董事長曾文生昨（30）日表示，台電今年內會有四部大型機組陸續併聯發電，今年供電情勢，對台電來講是相對穩定。外界關注核三重啟進度，曾文生表示，核三反應爐原廠西屋將於5月來台並進

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。