主計總處昨（30）日公布今年第1季GDP成長率為13.69%，其中民間消費成為首季經濟成長的一大亮點。主計總處指出，受到普發現金效應、股市上揚帶來財富效果，內需有撐，成為推升經濟成長的動力之一。

今年第1季民間消費實質成長4.89%，寫下2023年第4季以來、近十季的新高，顯示內需消費動能明顯回升。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，首季民間消費受多重因素帶動，除了先前預估的普發現金政策效益外，還有股市上揚帶來的財富效果，及天氣轉好，帶動連假消費等因素交互影響。

在金融市場方面，江心怡表示，今年第1季股市交易熱絡，成交值年增達117.2%，帶動財富外溢效果，進一步推升消費意願。

另外，普發現金領取期限至昨日截止，據財政部先前統計，已有超過2,330萬人領取，有助消費。天候條件也提供助力。江心怡指出，今年第1季降雨天數較去年減少約十天，氣候穩定有利外出活動，此外，今年農曆春節與228連假間隔較短，形成連假延續效果，進一步刺激出遊潮。

主計總處引用觀光署數據指出，今年農曆春節期間（大年初一至初六），國內平均每日出遊人次達64.5萬人，較去年同期28.7萬人大幅成長125%，顯示國旅市場明顯升溫，且第1季國人出國人次年增19.42%，也帶動相關消費支出增加。