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數據報喜！Q1經濟增幅 主計總處上調至13.69%

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
主計總處30日公布2026年首季經濟成長概估統計為13.69%。圖為一家水果行販售鳳梨。中央社
主計總處30日公布2026年首季經濟成長概估統計為13.69%。圖為一家水果行販售鳳梨。中央社

主計總處昨天發布今年第一季國民所得概估為百分之十三點六九，較二月預測值上修二點二三個百分點，並創下一九八七年第三季以來、近卅九年單季最高。主計總處表示，第一季出口、投資及民間消費表現均優於預期，因此大幅上修第一季經濟成長率，其中民間消費也因股市財富效果，實質成長百分之四點八九，為近十季最高。

對於二月底中東戰事爆發後，後續對經濟表現影響？主計總處綜合統計處專門委員江心怡指出，從目前三月數據來看，影響程度並不明顯，後續要再觀察。

富邦金控首席經濟學家羅瑋則說，當前全球經濟同時面臨「黑天鵝」與「灰犀牛」風險，包括中東戰事、主要央行政策走向及美國經貿措施，均將牽動資金流向與通膨變化。其中，油價是關鍵觀察指標，一旦能源價格上行，將推升全球通膨預期並影響各國利率政策走向。

台灣方面，羅瑋認為，國內通膨壓力仍屬可控範圍，未見明顯失控情況，因此即使外部環境變動加劇，央行政策仍將以穩定為主，不太可能出現過於激進的升息或緊縮動作，讓一般中小企業的資金成本降低，避免因此反而刺激通膨上漲。

主計總處大幅上修今年第一季經濟成長率，主要是出口、投資及民間消費三大數據皆較預期增加。出口方面，江心怡指出，由於ＡＩ、高效能運算及雲端基礎建置等需求持續熱絡，加上新一代高階產品量產，激勵相關電子資通產品出口擴增，第一季按美元計價商品出口年增百分之五十一點一，實際出口金額一九五七億美元，較預測數增加近一四八億美元。

投資方面，因新興科技應用需求持續暢旺，企業投資動能延續，第一季新台幣計價資本設備進口年增百分之廿八點四四（其中半導體設備年增百分之十七點○五），機械設備、智慧財產及運輸工具投資都增加，只有營建工程投資略減。

過去幾年表現較不理想的民間消費，今年第一季成長百分之四點八九，為近十季最高。江心怡表示，民間消費則來自政府普發現金效益延續、股市創高推升財富效果，第一季股市成交值成長百分之一一七點二，加上第一季因氣候佳，春節連假後連接二二八連假，帶動國人出遊。交通部觀光署統計，今年大年初一至初六出遊人次平均每日六十四點五萬人，比去年春節每日平均廿八點七萬人次成長百分之一二五，帶動民間消費成長。

美國 通膨 中東 油價 中東戰事

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