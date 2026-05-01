Fed鷹派當道！市場認定美今年不降息

美國聯準會主席鮑爾四月卅日主持任內最後一場決策會議，決議維持聯邦資金利率區間在百分之三點五至三點七五、「連三凍」，完全符合預期，令人意外的是有三名聯準銀行總裁主張應降低決策聲明的寬鬆傾向，鮑爾也表示決策聲明重心正走向「更中性」的立場，透露鷹派意味，市場認為幾乎確定了今年底前不會降息。

聯準會利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（ＦＯＭＣ）這次決策聲明，新增「通膨居高不下，一部分是反映最近全球能源價格上漲」，暗示更擔心通膨情勢。

這場會議也象徵過去八年來的「鮑爾時代」畫下句點。不過，鮑爾表態他將在主席任期五月十五日屆滿後，繼續留任聯準會理事，以捍衛他所稱川普政府「前所未見的法律攻擊」。鮑爾此舉打破數十年來主席卸任後便離開聯準會的慣例，形同直接槓上總統川普。鮑爾的理事任期將於二○二八年一月屆滿。

貝森特指鮑爾「違背傳統」

歷任聯準會主席通常在繼任者就職後便會裸退，若鮑爾留任，將使川普失去遞補新理事的機會。川普在社群媒體批評鮑爾留任理事的決定，「『太慢鮑爾』要留在聯準會，因為他在其他地方找不到工作。沒人要他」。

財政部長貝森特也說，「對一位即將成為前任主席的人而言，鮑爾留在聯準會實屬異常。對一位強調規範之士來說，留任實屬違背傳統」。

而這次會議最引人注目的是四名官員提出異議，為一九九二年十月以來，首度有四名官員對決議提出異議。這四名官員中，理事米倫主張應降息一碼，而克里夫蘭、明尼亞波利和達拉斯等三個聯準銀行的總裁雖支持按兵不動，但不支持在本次決策聲明納入寬鬆傾向。

去年十二月以來，聯準會在決策聲明中都保有寬鬆傾向措辭，這次卻有三名聯準銀行總裁提異議，原因可能是通膨僵固、中東戰爭帶來額外通膨風險，但選在新任主席提名人選華許五月上任前表態，時機格外耐人尋味。觀察家指出，這些「異議」是對華許提出強烈暗示，表明他們將不會贊成短期內降息。

摩根大通預期聯準會今年底前都將按兵不動。法國興業銀行美國研究主管拉賈帕認為，這些異議票可能為聯準會未來幾次會議偏離寬鬆的立場奠基。

行政院前副院長施俊吉指出，除了米倫，聯準會是「一窩老鷹」；此外，聯準會是合議制，從格林斯潘時代就是主席主導政策，眾委員客氣地做成共識決，但華許再也主導不了政策，因為論學識他比不上前主席葉倫、柏南克，論資歷可能連地區聯準銀行總裁都不如。

他說，如果華許想狐假虎威，勢必碰壁，因為川普的支持率已經下降到百分之卅四，加上關稅、戰爭推高物價，想降息滿足川普的心願，現在既無天時，亦缺人和。總而言之，今年只剩八個月，聯準會降息無望，那些預測今年會降息六次的人，大概只能悲嘆世事難料。