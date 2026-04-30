瑞銀上修2026年台灣全年經濟成長率至8% 反映AI帶動的成長動能

台灣經濟在近期能源相關衝擊下展現出高度韌性。隨著荷莫茲海峽局勢升溫，市場關注焦點轉向潛在的供應鏈風險，特別是科技產業對能源與關鍵原材料的依賴。瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎（William Deng）表示：「2026年初出口表現顯著優於預期，為全年經濟成長奠定了更穩固的基礎。綜合考量後，我們將2026年全年GDP成長率上修至約8%，反映AI帶動的成長動能，已在整體層面有效對沖外部能源衝擊的影響。」

鄧維慎表示，最新數據顯示，在政府積極部署與前瞻性規劃支撐下，能源與稀有氣體供應整體仍維持穩定。與此同時，受AI相關需求帶動，台灣出口表現持續超出預期，凸顯經濟成長的結構性動能依然強勁。

鄧維慎指出，荷莫茲海峽事件發生後，市場對台灣潛在的供應鏈中斷風險，特別是科技產業相關風險的關注度明顯升高。具體而言，客戶主要關切兩大面向：一是台灣高度依賴液化天然氣（LNG），在此背景下電力供應是否充足；二是科技供應鏈不可或缺的稀有氣體（如氦氣）是否可能出現供應中斷。最新數據顯示，儘管外部干擾升溫，能源商品與稀有氣體的進口整體仍維持穩定。在政府積極部署下，台灣已取得足以滿足6月約95%需求的LNG，7月的採購作業亦正在進行中。

瑞銀分析顯示，相較於區域內其他經濟體，國際油價衝擊傳導至台灣國內消費價格的程度明顯較為溫和，主因在於政府長期推行的價格平滑機制。相關緩衝措施仍在持續運作。此外，政府亦向農業與漁業部門提供直接補貼，以抑制能源成本上升向食品價格的外溢效應。3月的通膨數據進一步證實這些措施仍具成效。儘管未來數月可能出現部分油價衝擊的遞延影響，我們仍有信心台灣能有效控管整體物價壓力。