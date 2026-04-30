快訊

勞動節連假天氣穩定！周日各地白天高溫破30度 晚間水氣大增有雨

何時降息？Fed維持利率不變 摩根士丹利2理由揭時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞銀上修2026年台灣全年經濟成長率至8% 反映AI帶動的成長動能

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎表示，綜合考量後，將台灣2026年全年GDP成長率上修至約8%。聯合報系資料照
瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎表示，綜合考量後，將台灣2026年全年GDP成長率上修至約8%。聯合報系資料照

台灣經濟在近期能源相關衝擊下展現出高度韌性。隨著荷莫茲海峽局勢升溫，市場關注焦點轉向潛在的供應鏈風險，特別是科技產業對能源與關鍵原材料的依賴。瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎（William Deng）表示：「2026年初出口表現顯著優於預期，為全年經濟成長奠定了更穩固的基礎。綜合考量後，我們將2026年全年GDP成長率上修至約8%，反映AI帶動的成長動能，已在整體層面有效對沖外部能源衝擊的影響。」

鄧維慎表示，最新數據顯示，在政府積極部署與前瞻性規劃支撐下，能源與稀有氣體供應整體仍維持穩定。與此同時，受AI相關需求帶動，台灣出口表現持續超出預期，凸顯經濟成長的結構性動能依然強勁。

鄧維慎指出，荷莫茲海峽事件發生後，市場對台灣潛在的供應鏈中斷風險，特別是科技產業相關風險的關注度明顯升高。具體而言，客戶主要關切兩大面向：一是台灣高度依賴液化天然氣（LNG），在此背景下電力供應是否充足；二是科技供應鏈不可或缺的稀有氣體（如氦氣）是否可能出現供應中斷。最新數據顯示，儘管外部干擾升溫，能源商品與稀有氣體的進口整體仍維持穩定。在政府積極部署下，台灣已取得足以滿足6月約95%需求的LNG，7月的採購作業亦正在進行中。

瑞銀分析顯示，相較於區域內其他經濟體，國際油價衝擊傳導至台灣國內消費價格的程度明顯較為溫和，主因在於政府長期推行的價格平滑機制。相關緩衝措施仍在持續運作。此外，政府亦向農業與漁業部門提供直接補貼，以抑制能源成本上升向食品價格的外溢效應。3月的通膨數據進一步證實這些措施仍具成效。儘管未來數月可能出現部分油價衝擊的遞延影響，我們仍有信心台灣能有效控管整體物價壓力。

瑞銀 荷莫茲海峽 GDP 經濟成長率 AI

延伸閱讀

富達國際：美股財報獲利前景維持正向 成長動能仍依少數產業

黑天鵝、灰犀牛充斥！金融市場遇亂流 富邦金羅瑋：留意四大風險

台灣評等展望「穩定」 標普：兩岸關係不太可能在民進黨政府執政下改善

AI助攻出口 客戶為戰事提前備貨 3月台經院製造業景氣燈號變綠燈

相關新聞

出口投資消費三箭齊發 Q1經濟成長率衝13.69%創39年來單季最高

主計總處今天發布今年第一季國民所得概估為13.69%，較二月預測值11.46%上修2.23個百分點，並創下1987年第三季以來、近39年單季最高。主計總處表示，第一季出口、投資及民間消費表現均優於預期

中東情勢緊張 中油宣布5月民生、工業用天然氣凍漲

中油30日宣布，中東情勢依舊緊張，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格仍處於高檔，致進口氣源成本大幅增加，依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。中油指出為配合政府穩定國內物價政

核三安檢最新進度曝光 曾文生：年底完成第一步檢測

核三再運轉地方說明會日前在屏東舉行，台電董事長曾文生表示，核三廠的原設計與設備供應商西屋公司5月就會啟動詳細檢查江作，預計今年底完成第一步的檢測，先掌握核三廠總體狀況後再評估後續進度。

瑞銀上修2026年台灣全年經濟成長率至8% 反映AI帶動的成長動能

台灣經濟在近期能源相關衝擊下展現出高度韌性。隨著荷莫茲海峽局勢升溫，市場關注焦點轉向潛在的供應鏈風險，特別是科技產業對能源與關鍵原材料的依賴。瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎（William De

我今年Q1經濟成長率13.69% 超車大陸、南韓、新加坡

出口、投資與消費同步發力，帶動台灣首季經濟表現強勁。主計總處30日公布經濟概估，今年第1季經濟成長率達13.69%，較2月預測大幅上修2.23個百分點，創下1987年第3季以來、近39年單季高點，成長

國旅回溫 民間消費成長近十季新高

主計總處公布今年第1季GDP成長率為13.69%，其中民間消費成為本季經濟成長的另一亮點。主計總處指出，今年第1季民間消費實質成長4.89%，寫下2023年第4季以來、近十季的新高，顯示內需消費動能明

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。