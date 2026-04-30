史瓦帝尼特使訪台 賴總統：邦誼不因中國大陸打壓動搖

賴清德總統30日下午接見「史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）」，他感謝史瓦帝尼王國以行動支持台灣，這項具體行動向國際社會傳達了明確訊息：台灣與史瓦帝尼的邦誼不會因為中國大陸打壓而動搖，兩國也不會因此而向霸權屈服。

賴總統致詞提到，原本很期待親自率團訪問史瓦帝尼，但因為受到外力的影響，部分國家臨時取消專機飛航許可，基於國家安全與飛安考量，決定暫緩訪問。然而，中華民國台灣是主權國家，是世界的台灣。台灣人民有權利走向世界，也有權利與友邦及理念相近夥伴深化交流合作。

賴總統說，此次所遭遇的挑戰，更加凝聚台灣和史瓦帝尼的心。感謝恩史瓦帝三世國王陛下第一時間給予台灣的各項協助與支持，並立即指派札杜莉副總理擔任特使訪台。

賴總統再次感謝史瓦帝尼政府長期以來大力支持台灣的國際參與，不論在聯合國或世界衛生組織等國際場域，都無懼壓力，堅定為台灣仗義執言。並再次祝賀恩史瓦帝三世國王58歲華誕及登基40周年，同時也要慶祝中華民國和史瓦帝尼締結邦交58周年，並誠摯邀請國王再次率團訪台。

札杜莉致詞表示，誠如賴總統致詞，再次印證台灣與史瓦帝尼王國雙邊關係的堅實與純粹。此次擔任恩史瓦帝三世國王的特使，以最快的速度前來台灣傳達國王對於賴總統指派外交部長林佳龍赴史國參加慶典的誠摯感謝。

札杜莉傳達國王的訊息表示，對於兩國共同遭遇之事件以致賴總統無法出席史國慶典深感遺憾，此事也引起國際社會關注；儘管賴總統未能親自出席，仍指派林部長擔任特使前來，為慶典增添重要意義。

札杜莉說，兩國邦誼已從外交關係提升至另一個新階段，兩國不僅是友邦，而是如家人般的存在。無論有多強大的力量，也無法破壞這份維繫58年如家人般的情誼；也沒有任何人能介入及動搖這個堅固的家庭。兩國不應停留於過去，而應展望未來，並以強韌的力量鞏固這份情誼。

札杜莉也轉達，恩史瓦帝三世國王誠摯邀請賴總統於適當時機訪問史瓦帝尼，即便遭遇各種挑戰，也要向世界展示領空的自由和獨立性，以及整個非洲對國際法的信念與信心。史瓦帝尼始終將台灣視為家人，不論白天或黑夜，隨時敞開大門歡迎總統與台灣人民來訪並探望家人。