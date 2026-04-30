我今年Q1經濟成長率13.69% 超車大陸、南韓、新加坡

出口、投資與消費同步發力，帶動台灣首季經濟表現強勁。主計總處30日公布經濟概估，今年第1季經濟成長率達13.69%，較2月預測大幅上修2.23個百分點，創下1987年第3季以來、近39年單季高點，成長力道明顯優於預期。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，第1季經濟成長優於預期，主要來自出口、民間投資與民間消費三大面向同步貢獻，其中又以出口動能最為關鍵。她指出，近年國際間AI基礎建設需求強勁，雲端服務業者持續擴充設備，再加上如輝達（NVIDIA）伺服器等新一代高階產品進入量產階段，推升整體外需表現。

依據主計總處統計，第1季電子零組件及資通視聽產品占出口比重高達78.5%，帶動商品出口明顯擴張，讓第1季商品出口規模達到1,957億美元，較原先預估多出148億美元，推升整體出口實質成長35.25%，較原預測大增9.87個百分點。

進口方面也同樣呈現明顯擴張。江心怡指出，原先預估第1季進口為1,301億美元，實際概估達1,428億美元，增加127億美元，讓第1季實質進口成長27.07%。在輸出與輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長貢獻達9.62個百分點，成為支撐經濟擴張的最大來源。

內需方面也是穩健成長。第1季民間消費成長4.89%，政府消費成長3.91%，民間投資也在新興科技應用需求帶動下持續擴張，資本形成成長5.2%，為近四季最高，顯示企業資本支出動能仍強。

國際比較方面，主計總處指出，今年第1季主要經濟體成長率，中國大陸為5%、南韓3.6%、新加坡4.6%，台灣表現明顯領先。

至於外界關注二月底爆發的中東戰事影響狀況，江心怡表示，依據目前掌握的3月部分數據進行初步來看，尚未顯現明顯衝擊，後續仍須持續觀察。