國旅回溫 民間消費成長近十季新高

核三再運轉地方說明會日前在屏東舉行，台電董事長曾文生表示，核三廠的原設計與設備供應商西屋公司5月就會啟動詳細檢查江作，預計今年底完成第一步的檢測，先掌握核三廠總體狀況後再評估後續進度。

2026-04-30 15:42