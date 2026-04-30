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國旅回溫 民間消費成長近十季新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處引用交通部觀光署數據指出，今年農曆春節期間（大年初一至初六），國內平均每日出遊人次達64.5萬人，較去年同期28.7萬人大幅成長125%，顯示國旅市場明顯升溫。聯合報系資料照
主計總處引用交通部觀光署數據指出，今年農曆春節期間（大年初一至初六），國內平均每日出遊人次達64.5萬人，較去年同期28.7萬人大幅成長125%，顯示國旅市場明顯升溫。聯合報系資料照

主計總處公布今年第1季GDP成長率為13.69%，其中民間消費成為本季經濟成長的另一亮點。主計總處指出，今年第1季民間消費實質成長4.89%，寫下2023年第4季以來、近十季的新高，顯示內需消費動能明顯回升。

主計總處專門委員江心怡表示，本季民間消費受多重因素帶動，除了先前預估的普發現金政策效益外，還有股市上揚帶來的財富效果，以及天氣轉好，連假安排帶動消費等因素交互影響。

在金融市場方面，江心怡表示，今年第1季股市交易熱絡，成交值年增達117.2%，帶動財富外溢效果，也進一步推升消費意願。

天候條件也提供助力。江心怡指出，今年第1季降雨天數較去年減少約十天，氣候穩定有利外出活動，帶動旅遊與休閒消費需求。此外，今年農曆春節與228連假間隔較短，形成連假延續效果，進一步刺激出遊潮。

主計總處引用交通部觀光署數據指出，今年農曆春節期間（大年初一至初六），國內平均每日出遊人次達64.5萬人，較去年同期28.7萬人大幅成長125%，顯示國旅市場明顯升溫，且第1季國人出國人次年增19.42%，也帶動相關消費支出增加。

財富 國旅 主計總處

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