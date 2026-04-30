聯準會FOMC維持利率不變 國泰世華銀行解析總經和股市走向

美國聯準會（Fed）此次決議維持利率不變，聯邦基準利率仍為3.5％～3.75%區間，國泰世華銀行分析，展望後續利率政策，若未來油價供給面衝擊趨緩，伴隨勞動市場降溫與薪資增長放緩，預期第4季仍有機會啟動降息，但整體節奏偏審慎，總經方面，通膨漸有上修風險，而經濟成長則漸有下修風險，股市方面則是短期需留意波動風險，長期基本面多頭趨勢不變。

此次Fed決策過程方面，會議以8票（維持利率）、4票（反對）通過。其中，理事Miran支持降息一碼，而Hammack、Kashkari、Logan則反對寬鬆偏向（easing bias）。預計鮑爾在卸任主席後，將繼續留任理事，直到針對聯準會的政治干預停止，以捍衛獨立性。

展望後續利率政策，國泰世華銀行分析，在美伊外交斡旋仍處僵局、以及高油價推升通膨壓力的情況下，將使聯準會短期維持觀望。若未來供給面衝擊逐步緩和，並伴隨勞動市場降溫與薪資增長放緩，預期第4季仍有機會啟動降息，但整體政策節奏將偏審慎。

總經方面，國泰世華銀行指出，高油價導致原物料、運輸成本上升，若荷莫茲海峽復原進度緩慢，後續將導致民眾可支配所得、企業獲利有被壓縮的空間。另一方面，科技業持續擴大資本支出，仍對經濟動能提供支撐。整體而言，通膨漸有上修風險，而經濟成長則漸有下修風險。

股市方面，隨市場預期中東衝突「最壞情境」的預期降溫，帶動美股連袂創新高；惟在短期漲幅已大的情況下，仍需留意市場波動風險，操作上不宜過度追價。長期而言，預估2026年美股企業盈餘仍具約20%成長空間，基本面仍支撐多頭趨勢不變。

債市方面，高油價帶動通膨壓力，使聯準會短期內難以釋出明確降息訊號，美債殖利率因而維持高檔震盪。中長期而言，「降息預期+漸進式縮表」的政策組合下，短天期利率下行空間相對明確，但縮表將對長端形成制衡，預期殖利率曲線維持陡峭格局。

匯市短期而言，美元在荷莫茲海峽復原進度緩慢，美國降息路徑顛簸下仍有支撐，6月後美歐日央行的政策節奏將進一步影響美元後勢。若歐洲及日本央行再次啟動升息，且聯準會延後降息時程，預期美元指數將在97-100間盤整；反之，一旦聯準會降息預期升高，美元則可能轉向區間下緣。