普發一萬首批臨櫃已截止 逾336萬人透過郵局領現金

「全民+1政府相挺」普發現金1萬元領取期限將於4月30日截止，隨今日郵局營業時間結束，透過郵局領現的第一批統計也出爐，預計有336萬7,181人透過郵局領現。財政部表示，今年4月出生的新生兒領取比率不到三成，提醒爸爸媽媽要在今年5月22日前至郵局臨櫃領取，逾期無法領取。

財政部國庫署表示，先前統計，已超過2,331萬名民眾透過多元管道完成領取普發現金，領取率達預估人數98.92％，但預估尚有25萬人未領取，其中有近3萬人採登記入帳失敗後未再循其他管道領取。

國庫署提醒，若登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃領取失敗者，請務必於4月30日23時59分59秒前，撥打1988免付費客服專線（含語音留言）申請，或透過普發現金官網（https://10000.gov.tw）線上文字客服申請，逾期不予受理。

另外，今年4月1日至4月30日在國內出生並領有出生證明之新生兒，且其生母或生父符合領取資格者，依因應國際情勢強化韌性發放現金辦法規定領取期限至5月22日。

據統計，今年4月1日至4月26日在國內出生且符合資格之新生兒約6千人，僅有1千7百餘人領取，還有4千餘人未領取，領取比率僅28.98％，提醒家中有符合領取資格的新生兒，請爸媽注意領取時間，務必在今年5月22日前至郵局臨櫃領取，逾期無法領取。