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出口投資消費三箭齊發 Q1經濟成長率衝13.69%創39年來單季最高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI表現太強勁，出口頻創新高，今年第一季經濟成長率衝兩位數。聯合報系資料照
AI表現太強勁，出口頻創新高，今年第一季經濟成長率衝兩位數。聯合報系資料照

主計總處今天發布今年第一季國民所得概估為13.69%，較二月預測值11.46%上修2.23個百分點，並創下1987年第三季以來、近39年單季最高。主計總處表示，第一季出口、投資及民間消費表現均優於預期，因此大幅上修第一季經濟成長率，其中民間消費也因股市財富效果，實質成長4.89％，為近十季最高。

對於二月底中東戰事爆發後，後續對經濟表現影響？主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，從目前3月數據來看，並不明顯，後續要再觀察。

主計總處指出，第一季經濟成長率大幅上修，主要是出口、投資及民間消費三大數據皆較原先預期增加。

出口方面，主計總處指出，由於AI、高效能運算及雲端基礎建置等需求持續熱絡，加上新一代高階產品量產，激勵相關電子資通產品出口擴增，第1季按美元計價商品出口年增51.10％(以新臺幣計價增45.32％)，三角貿易表現亦佳，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長35.25％，較原先預測數25.38％增加9.87個百分點。

主計總處指出，由於出口強勁，帶動國內生產及投資，資本形成較預測值增加4.86百分點；出口力道強也帶動國內廠商加速投資，第1季按美元計價商品進口年增34.81％，其中農工原料及資本設備增38.82％及33.52%％。

資本形成，由於設備隨新興科技應用需求持續暢旺，企業投資動能延續，第1季新臺幣計價資本設備進口年增28.44％(其中半導體設備年增17.05％)，機械設備、智慧財產及運輸工具投資都增長，營建工程投資則略減，資本形成實質成長5.20％，較預測數0.34％大幅上修4.86個百分點。

主計總處概估第1季民間消費實質成長4.89％，為近十季最高，較預測數增加2.02個百分點。官員表示，民間消費則來自政府普發現金效益延續、股市創高推升財富效果，第一季股市成交值成長117.2%，另外第一季因氣候佳，春節連假後連接228連假，帶動國人出遊。交通部觀光署統計，今年大年初一至初六出遊人次平均每日64.5萬人，比去年春節每日平均28.7萬人次增加125%，帶動民間消費成長。

中東 經濟成長率 主計總處 GDP

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