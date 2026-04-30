總統府氣候委員提案 能源平台應揭「重啟核電」核心資訊

總統府30日召開「氣候變遷委員會」第七次委員會議，五位民間委員在會中提出「守護能源轉型2.0 緊急行動方案」，指出三項具體行動建議，訴求能源資訊平台揭露與重啟核電「三原則」相關資訊，並說明能源轉型2.0對韌性家園重要性，及應對中東戰事等進行能源安全情境推演。

五位民間委員為：地球公民基金會董事長李根政、媽媽氣候行動聯盟協會秘書長黃品涵、台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍、第5屆行政院青年諮詢委員會委員雷雅淇、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯。

五位委員聯合聲明表示，近期台灣社會因賴總清德統3月份針對核三廠相關發言，再度引發能源政策是否轉向的公共論辯。氣候變遷委員會運作近兩年以來，已建置能源資訊平台，會議中亦曾就未來供電穩定性進行討論，並於2025年1月第三次委員會通過「國家減碳新目標」。

聯合聲明指出，相關部會雖已被責成就各自主責之旗艦計畫積極進行社會溝通，但近期決策者以未來AI用電需求及國際碳管制要求為由，認為啟動核三廠再運轉相關程序有其必要。此舉不僅未能充分回應過往委員會既有討論與決議，亦可能弱化能源資訊平台作為共同事實基礎之功能。

聯合聲明表示，鑑於上述情形，五位民間委員提出「守護能源轉型2.0 緊急行動方案」，涵蓋以下三項具體行動建議，期使國家能源政策回到公開透明、理性討論與韌性治理的軌道上。

一、「能源資訊平台」應充分且醒目揭露核電三原則相關資訊

現行「能源資訊平台」對核電議題僅有概況性說明，並重述「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則，尚不足以作為社會理性討論的共同事實基礎。建議行政團隊應於能源資訊平台中，充分且醒目揭露與三原則相關之核心資訊，包括但不限於：

1. 恆春斷層及核三廠周邊地質調查資訊 2. 反應爐老化、設備安全與延役風險評估 3. 用過核燃料與低階核廢料之貯存、處置及選址程序 4. 核安會、台電、經濟部等相關機關既有資料之整合索引 5. 社會溝通、地方意見及公眾參與程序之最新進度

聯合聲明認為，相關資訊不應任由社會大眾分散查找於核安會、台電、經濟部等不同網站，而應由能源資訊平台進行系統性整合與揭露，使其真正發揮促進公共討論與政策信任的功能。

二、氣候變遷委員會應舉辦公開論壇，說明能源轉型2.0重要性

在荷莫茲海峽封鎖風險升高、全球能源市場可能面臨重大衝擊之際，台灣更應清楚向社會說明：能源安全不應僅被窄化為特定能源選項的取捨，而應從整體系統韌性、進口燃料風險、電網調度能力、分散式能源布局與需求管理等面向進行討論。

五位委員建議國家氣候變遷對策委員會盡速舉辦公開論壇，向社會大眾完整說明「能源轉型2.0」對建構韌性家園之重要性，包括：

1. 如何基於2035年能源轉型2.0的架構，維持供電穩定 2. 如何降低台灣對進口化石燃料與國際能源價格波動的曝險 3. 如何透過再生能源、儲能、電網強化與需求面管理提升能源韌性 4. 如何回應AI用電成長與國際碳管制要求 5. 如何將氣候治理、能源安全與國家安全整合為一致的政策方向

三、應盡速召開聯席會議，進行能源安全情境推演

鑑於能源安全已成為核電論辯中的關鍵爭點，建議盡速召開全社會防衛韌性委員會與氣候變遷委員會之聯席會議，針對能源安全進行跨部會、跨委員會之整合討論與情境推演。聯席會議應至少涵蓋以下議題：