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中油調漲電業用戶天然氣價9.34％…漲幅大收斂 台電第1季財報出爐

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油公布115年5月份國內天然氣價格。圖為LNG船。圖／經濟部網站
中油公布115年5月份國內天然氣價格。圖為LNG船。圖／經濟部網站

中油30日宣布國內5月份天然氣價格調方案，其中，電業用戶天然氣價格調漲9.34%，以合理反映高漲的氣源成本，但漲幅已遠低於4月份41.58％的漲幅。

台電第1季財報也公布了，1-3月稅前虧損43億元，與去年同期稅前虧損242億元相比，已經少很多；不過，台電主要發電能源天然氣的價格4月才大漲，評估1個月會增加100億元的能源成本。

國內其他用戶的天然氣價格，中油表示，中東情勢依舊緊張，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格仍處於高檔，導致進口氣源成本大幅增加，依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。

不過，為配合政府穩定國內物價政策，中油表示，115年5月民生用戶天然氣價格繼續凍漲，由中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

5月工業用戶天然氣價格也不予調整，未調足部分持續由中油吸收。但銷量最大的電業用戶，就無法凍漲了，中油表示，為合理反映高漲的氣源成本，5月電業用戶天然氣價格調漲9.34%。

天然氣 調漲 台電 中油 財報

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