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出口太強！今年第1季經濟成長率達13.69% 創近39年來新高
出口太強！主計總處30日公布經濟成長率概估，今年第1季經濟成長率為13.69％，較今年2月預測數11.46％增加2.23個百分點。寫下1987年第3季以來、近39年來新高數據。
主計總處指出，由於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端基礎建置等需求持續熱絡，加上新一代高階產品量產，激勵相關電子資通產品出口擴增，第1季按美元計價商品出口年增51.10％，三角貿易表現亦佳，帶動GDP大幅成長。
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