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中東情勢緊張 中油宣布5月民生、工業用天然氣凍漲
中油30日宣布，中東情勢依舊緊張，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格仍處於高檔，致進口氣源成本大幅增加，依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。中油指出為配合政府穩定國內物價政策，5月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。
工業用戶方面，中油表示，自110年至115年3月累計吸收金額逾1,380億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並審慎評估產業承受能力，以及適度反映氣源成本，5月工業用戶天然氣價格不予調整，未調足部分持續由台灣中油吸收。
電業用戶方面，為合理反映高漲的氣源成本，5月電業用戶天然氣價格調漲9.34%。
中油表示，自2月28日爆發美伊戰爭以來，已立即透過包括以提前調貨、同業換貨及市場購買現貨三大方案，確保國內天然氣供應無虞。中油將持續掌握國際油氣市場動態，在兼顧公司穩健經營同時配合政府穩定物價政策審慎檢視國內氣價及吸收金額。有關各用戶別天然氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。
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