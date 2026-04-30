核三安檢最新進度曝光 曾文生：年底完成第一步檢測

核三再運轉地方說明會日前在屏東舉行，台電董事長曾文生表示，核三廠的原設計與設備供應商西屋公司5月就會啟動詳細檢查江作，預計今年底完成第一步的檢測，先掌握核三廠總體狀況後再評估後續進度。

台電今日舉行80周年慶，曾文生致詞時表示，大家非常關心的核能機組，在修法後已可以重新啟動，有此基礎下，台電現在正在積極進行各種安檢工作及社會溝通，希望社會能信任台電，讓台電能在發電的部分更加多元化，把所有能為國家貢獻電力的方案都能成為選項。

曾文生指出，氣候變遷下的調適腳步、2050淨零時程等，促使台電必須進行更多的減碳工作，且減碳又會帶來電力需求的增長，同時，俄烏戰爭後突顯電力韌性的重要性，加上AI產業發展對電力求，也讓台電面臨一波短暫急促的挑戰。

在此壓力下，台電尋求發電面向多元化以及供電穩定。發電多元化部分，曾文生表示，只要能為台灣提供電力所有的機會及設備，台電一定會盡全力地為台灣提供電力服務，全力加速興建電廠，台電有8個其中6個在施工，這是前所未有之事；再生能源的發展，也提供不少電力供應，去年再生能源發電已達400億度，是電力供應中的重要部分；另一個社會關注的議題，就是核能發電機組。

供電方面，曾文生指出，現在用電密集度大幅提高，可能有產業界覺得近期申請用電比較辛苦，現階段是一個用電高度密集的社會，如何供需雙方協調出更好的方案，是台電正在溝通的。

曾文生表示，電力是國家競爭力更是每個城市競爭力，希望在都市計畫的一開始，包括區域開發或更新，都能將電力需求擺在更前面一起考慮，如果不這樣規畫，道路變寬電路沒變寬也無法做到電力穩定。