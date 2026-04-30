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核三重啟最新進度！台電董座曝原廠5月來台 年底完成第一步安全檢測
賴總統已宣示將重啟核電，各界關切核三重啟進度。台電董事長曾文生30日在台電80周年慶活動受訪表示，核三反應爐原廠西屋將於5月來台並進行自我全安檢查。
台電已在2026年3月27日將核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件送到核安會，核安會並於2026年4月8日確認送審文件之完整性符合申請要件，開始進行實質審查作業。核安會也在28日恆春鎮舉辦核三廠換發執照說明會。
曾文生表示，現已完成核三再運轉計畫的地方說明會，台電會循著這個節奏繼續進行。在自我安全檢查方面，原廠今年度來到台灣做相關檢測工作。
曾文生表示，自我安全檢查初步的工作會在5月就開始，並且陸續進行詳盡檢查工作，希望今年底完成第一步的檢測，就是把所有的總體狀況先握掌握清楚，然後再做後續的進度判斷。他表示，就是如常的進度，與台電預期得差不多。
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